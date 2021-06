Nachschlag: Eurozentrismus

imago images/Sven Simon Augenkrebs im Zug: Soldaten in Uniform dürfen kostenlos mit der Bahn fahren (München, 5.4.2020)

Das wissenschaftliche Alphatier Karl-Theodor zu Guttenberg hat vor zehn Jahren als Minister meinen Jahrgang vom Kriegsdienst »befreit«. Wahrscheinlich hätte mir mein THC-Gehalt die Karriere eh verbockt, aber sei’s drum. Seither fordern u. a. Politiker und Journalisten alle Jahre wieder, die Aussetzung des Dienstes zurückzunehmen. Mal ehrlich: Wer hat denn nicht Bock, als Soldat umsonst Bahn fahren zu können. Einzige Bedingung: Man muss im Zug als Clown verkleidet sein. Auch der Deutschlandfunk (DLF) schließt sich dieser Forderung an und kritisiert, dass Medien viel zu selten über Einsätze der Bundeswehr berichteten. Das stimmt nicht. Ein Blick in die jW hätte gereicht, um up to date über Kriegsverbrechen und neonazistische Umtriebe der Truppe zu sein. Im DLF-Beitrag wünscht man sich mehr Interesse an den »gefährlichen Arbeitsbedingungen« in Mali, denen die Soldaten seit 2013 ausgesetzt seien. Wieso sie dort sind und was die Einwohner deshalb ertragen müssen, danach fragt natürlich niemand. (es)