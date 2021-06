Äthiopien erklärt Waffenruhe in Tigray

Addis Abeba. Nach achtmonatiger Militäroffensive in der nördlichen Region Tigray hat die äthiopische Regierung überraschend eine einseitige Waffenruhe angekündigt. Die Feuerpause solle ab sofort gelten, hieß es in einer Mitteilung vom Montag abend. Nach Angaben der Rebellen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) soll die Regionalhauptstadt Mekele wieder unter ihrer Kontrolle sein. Man habe einen »atemberaubenden Sieg« errungen, hieß es. Ob sie die Waffenruhe respektieren, ließen die Rebellen offen. Der BBC zufolge feierten die Menschen den Truppenabzug in der Nacht zum Dienstag auf den Straßen Mekeles. Das UN-Kinderhilfswerk (UNICEF) warf äthiopischen Einsatzkräften unterdessen vor, gegen internationales Recht verstoßen zu haben. Nach Angaben der UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore seien sie am Montag in die UNICEF-Räumlichkeiten in Mekele eingedrungen und hätten die Satellitenanlage unbrauchbar gemacht. (dpa/jW)