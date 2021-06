Mexiko: Cannabisverbot verfassungswidrig

Mexiko-Stadt. Der Oberste Gerichtshof Mexikos hat das Verbot des Konsums von Marihuana für verfassungswidrig erklärt. »Heute ist ein historischer Tag für die Freiheitsrechte«, sagte der Präsident des Gerichts, Arturo Zaldívar, am Montag (Ortszeit). Die Entscheidung legalisiert nicht grundsätzlich den Konsum, vereinfacht es aber, eine Genehmigung der staatlichen Kommission zum Schutz vor Gesundheitsrisiken einzuholen. Ein Gesetz zur Legalisierung, das auch darauf abzielt, die Drogenkriminalität im Land einzudämmen, ist im Parlament in Planung. Durch mit Drogenhandel in Verbindung stehende Gewalt kommen in Mexiko jedes Jahr Tausende Menschen zu Tode. (AFP/jW)