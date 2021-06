Im freien Fall

REUTERS/Mohamed Azakir Wegen Benzinknappheit dürfen nur 20 Liter getankt werden: Beirut am 29. Juni

Unerwartet kam die Nachricht nicht: Gemäß der vergangene Woche veröffentlichten jährlichen Statistik der Schweizerischen Nationalbank haben im Jahr 2020 Kunden aus dem Libanon soviel Geld in das »Steuerparadies« verschafft wie noch nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Kundeneinlagen aus dem Zedernstaat um 2,5 Milliarden auf 6,45 Milliarden Franken gestiegen. Das ist der höchste Betrag, seitdem die Statistik 1996 zum ersten Mal erhoben wurde.

Es bestätigt sich damit, dass wohlhabende Libanesinnen und Libanesen Devisentransaktionen in schwindelerregender Höhe durchführten, obwohl längst Kapitalkontrollen in Kraft waren und die »normale« Bevölkerung einen Großteil ihrer Ersparnisse verloren hat. Gegen den seit 1993 amtierenden libanesischen Notenbankchef Riad Salameh laufen sowohl in Frankreich als auch der Schweiz Justizermittlungen. Dabei geht es um Geldwäsche, verbunden mit potentiellen Veruntreuungen zum Nachteil der Notenbank. Wie die Genfer Tageszeitung Le Temps berichtete, geht es bei den Ermittlungen in der Schweiz um einen Geldfluss von rund 300 Millionen US-Dollar über ein Offshorenetzwerk.

Seit bald zwei Jahren gehen im Libanon Demonstrierende gegen korrupte »Eliten« auf die Straße. Deren Machenschaften, gepaart mit den Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, Libanons Nachbarn und wichtigsten Handelspartner, und abnehmender Bereitschaft der Regierenden in den westlichen Industrienationen und den Golfstaaten, eine Regierung unter Beteiligung der Hisbollah finanziell zu unterstützen, sind für die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise des Landes maßgeblich verantwortlich. Die Explosion von 2.750 Tonnen unsachgemäß gelagertem Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut Anfang August vergangenen Jahres hat den steilen Niedergang noch beschleunigt. Laut einer Studie der Weltbank herrscht im Libanon derzeit eine der weltweit schwersten Wirtschaftskrisen seit 1850. Mehr als 55 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, nach Angaben der Weltbank etwa 22 Prozent in großer Armut.

Am Wochenende kam es in mehreren Städten des Zedernstaats zu Protesten, die teils auch in Gewalt mündeten. Demonstrierende versuchten, öffentliche Gebäude zu stürmen, darunter Filialen der Zentralbank. Mindestens 20 Personen sollen verletzt worden sein. Vorausgegangen war die fünfte Erhöhung der Preise für Brot innerhalb eines Jahres um fast 20 Prozent auf 3.000 libanesische Pfund, was etwa 1,65 Euro entspricht. Grund ist laut Wirtschaftsministerium, dass die Zentralbank Zucker nicht mehr subventioniert.

Die Devisenreserven des Landes sind von 30 Milliarden US-Dollar Ende 2019 auf derzeit etwa 15 Milliarden gesunken. An den Tankstellen bilden sich lange Schlangen. Mehr als 20 Liter dürfen nicht mehr getankt werden, mehrfach ist es an Tankstellen zu Prügeleien gekommen. Grund für die Benzinknappheit ist auch der florierende Schmuggel ins benachbarte Syrien, wo ebenfalls Treibstoffknappheit herrscht, der Preis aber fast fünfmal so hoch ist wie im Libanon. Hinzu kommen inzwischen fast ganztägige Stromausfälle, fehlende Medikamente und ein Mangel an Nahrungsmitteln. Über 90 Prozent hat das Libanesische Pfund an Kaufkraft verloren. Der US-Dollar, über den die meisten Importe abgewickelt werden, wird auf dem Schwarzmarkt inzwischen für 17.000 bis 18.000 Pfund gehandelt. In US-Dollar angelegtes Geld ist nicht zugänglich, weil die Dollar-Konten eingefroren sind.

Zu Beginn der Woche blockierten Protestierende zahlreiche Hauptverkehrsrouten. Für diesen Mittwoch wurde im öffentlichen Sektor bis Freitag zu einem neuerlichen Generalstreik aufgerufen. Ziel sind eine Anpassung der Gehälter der Beschäftigten sowie die Durchführung von Reformen.