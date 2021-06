Nachschlag: Verkanntes Genie

imago images/Addictive Stock Mit Händen kommunizieren geht auch ohne Stift

Ein anatomisches Wunderwerk aus 27 Knochen und 40 Muskeln – unsere Hand bzw. im besten Fall zwei davon. Für den Germanisten Jochen Hörisch, der in der ARD-Kultursendung »Titel, Thesen, Temperamente« dazu zu Wort kommt, ist unsere Sprache nur »ein Abfallprodukt der Möglichkeiten, die Hände uns eröffnen«. Darüber lässt es sich in Zeiten des Wischens und physiologisch stupide anmutenden Tippens ein Weilchen nachdenken. Faszinierend auch, dass Wissenschaft trotz des technischen Fortschritts dem Geheimnis dessen, wie und warum ein Gefühl aus der Hand im Gehirn ankommt und zu einem Erlebnis wird, noch nicht auf die Spur gekommen ist. Nun gut, reine Erkenntnis verspricht eben keinen Profit, die Lobby prothesentragender Menschen, die auf eben jene angewiesen wären, ist wohl recht marginal. In Zeiten hochkochender Propaganda und der Zunahme irrationaler Weltsicht in virtuellen Blasen bitte merken: Wahre Umstände und Sachverhalte »lassen sich in den allermeisten Fällen mit Händen greifen«. (si)