Pilz des Grauens

imago/StockTrek Images Jetzt wird zurückgebissen: Pilzwesen in Korallengestalt (oder war es umgekehrt?)

Seit vergangenem Wochenende läuft auf den Kulturwellen der ARD allabendlich von 20 bis 0 Uhr das »ARD-Radiofestival«, ein Einheitsprogramm für die Sommerwochen. Zum Auftakt gab es am Sonnabend ein »Benefizkonzert von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier«, so der Programmtext. Zweifel an der Fähigkeit des Staatsoberhaupts, ganz allein dieses musikalische Event zu bestreiten? Sind angebracht. Es handelte sich um das zeitversetzt ausgestrahlte Eröffnungskonzert des Rheingau-Musikfestivals, zu dem Steinmeier nur die Ansprache hielt. Immerhin.

Werktags kommen Klassikkonzerte, es folgen um 22.30 Uhr Interviews. Zum Beispiel mit der Ex-Piraten-Politikerin Marina Weisband (Di.). Auch der Philosoph Julian Nida-Rümelin, der meint, dass junge Leute nicht soviel studieren sollten, ist dabei (Mi.). Es lockt aber auch ein Gespräch mit dem 1928 in Wien geborenen Psychoanalytiker Otto Kernberg (Do.). Um 23 Uhr stehen Lesungen an, diese Woche aus dem Roman »­Yona« von Nastasja Penzar, um 23.30 Uhr Jazzsendungen. Am Wochenende füllen Musikformate den vierstündigen Programmslot. Nur am Sonnabend gibt es um 23 Uhr eine Stunde Kabarett. Karge Zeiten stehen bevor.

Vom 8. Mai datieren die Mitschnitte einer Rede der Schoah-Überlebenden Esther Bejarano und einer Veranstaltung zu einem Buch von Ruth Stender, die in »Gertigstraße 56. Drei Brüder im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Lesung und Interview. Und Esther Bejaranos Befreiung« (Mi., 14 Uhr, FSK) zu hören sind. Vom Kollektiv namens Frauen und Fiktion (das sind Anja Kerschkewicz, Eva Kessler, Felina Levits und Paula Reissig) stammt das Hörspiel »(save me) not« (DLF Kultur 2020; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Hierin setzen sich die Autorinnen mit der Frage auseinander, warum der gängige Plot vom Märchen- bis zum Actiongenre die Rettung hilfloser Frauen durch edle männliche Helden vorsieht.

Trashige Horrorunterhaltung bieten Jörg Buttgereit und Bodo Traber mit »Fungus – Pilz des Grauens« (WDR 2016; Do., 23 Uhr, 1 Live). Hier geht es um Pilzwesen in Menschengestalt. Mit Comicheld Magneto von den X-Men hat Mark Vernons Klangkunstarbeit »Magneto Mori: Vienna« (ORF Ö 1 Kunstradio 2018; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) nichts zu tun. Statt dessen hat er mit Hilfe von Magneten Tonbänder mit Soundscapes bearbeitet.

Der Konflikt zwischen unbezahlter Sorgearbeit und Berufstätigkeit, den meist Frauen austragen müssen, ist Thema von Ulrike Müllers Hörspiel »Die Don Quixot*innen oder Was kostet die Kindheit« (RBB Kultur 2021; Ursendung Fr., 19 Uhr, und Wdh. So., 14 Uhr, RBB Kultur). David Zane Mairowitz schickt seinen in die Jahre gekommenen Moskauer Privatdetektiv auf Ermittlung in einer Mordserie zur Zeit Gorbatschows: »Marlov und der rote Ripper« (WDR 2021; Ursendung Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa., 17 Uhr, WDR 5).

Mit Louis Armstrongs sozialem Umfeld während seiner Kindheit beschäftigt sich Katalin Fischer in »Musikfeuilleton: Lumpensammler, Unruhestifter, Weltstar. Wieso Louis Armstrong jiddisch sprach« (Fr., 22 Uhr, DLF Kultur). Die Sicht des deutschen Schlagers auf Griechenland zeigt Manuel Gogos mit »Das Lied von Manuel« (SWR 2020; So., 11 Uhr, NDR Info). Gendern und Wandel der Sprache behandeln Nikolai Koslowski und Thomas Palzer im Feature »Spoken Word« (WDR 2021; So., 19 Uhr, WDR 3). Für »Social Music #2« hat Brandon LaBelle Klangkunst unter dem Titel »Alien Phenomenology« (ORF Ö1 Kunstradio 2021; So., 23 Uhr, ORF Ö 1) kuratiert. Um den Tod eines Kochs durch Fischvergiftung dreht sich Martin Englers Bearbeitung des Romans von Tom Hillenbrand »Rotes Gold« (DKultur 2015; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).