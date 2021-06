Sehen als Wiedersehen

KUNST HAUS WIEN, Foto : Rudolf Strobl Nur die Ruhe: Für die Deutung ist man bei Elfie Semotan selbst zuständig

Um vor Käufern, Institutionen und Feuilletons bestehen zu können, müssen Künstler berechenbar und einzuordnen sein. Sie müssen mit ihrem Werk und ihrer Person den Stoff für eine Geschichte hergeben, an die der Markt, und vielleicht sogar sie selbst, glauben können. Es sollten aber nicht gleich mehrere Geschichten sein, zumindest nicht zu viele, denn sonst leidet das Profil, und ­alle kommen durcheinander. Erst spät in der Karriere, wenn die Retrospektiven anstehen, dürfen Künstler sich wieder so ambivalent und undurchsichtig präsentieren, wie ein Mensch gewöhnlicherweise nun mal sein Leben führt.

Derlei denkt man beim Blick auf Claudia Schiffer, deren eigener Blick auf einen riesenhaften Stapel Teller fällt, der wiederum den kurvigen Frauenkörper der Claudia Schiffer imitiert. Das Bild stammt aus einer Fotoserie aus dem Jahr 1999. Schiffer, wie sie Brötchen jongliert, Schiffer, wie sie sich an einen Aktenschrank lehnt. Eine lustige Bildreihe, die Elfie Semotan da für die Zeitschrift Allure geschossen hat. Nur, wie passt sie zu den Porträtbildern, die ebenfalls in dieser Schau mit dem Titel »Haltung und Pose« versammelt sind: zu dem Schauspieler Benicio del Toro, wie er in Jeans­jacke vor einer Mauer steht, sein Blick zu einem Drittel nachdenklich und zu zwei Dritteln Gangster; zu Elfriede Jelinek, wie sie mit breit aufgetragenem Lippenstift und starr gestyltem Haar aus dem Unterholz heraus an der Kamera vorbeilächelt, das Blatt eines Baumes wie eine Klappe vor dem linken Auge; oder zu Martin Kippenberger, Semotans verstorbenem dritten Ehemann, der im buntgescheckten Kleid kokett das Knie beugt.

»Es gibt keine typische Art, wie ­Elfie Semotan porträtiert«, räumt ein Begleittext ein, »jedoch ist der entspannte Blick der Dargestellten ein durchgängiges Charakteristikum und wohl auf die Ruhe beim Shooting zurückzuführen, die in Semotans Herangehensweise begründet ist und letztlich ihren Stil ausmacht.« Nun, was die Entspannung angeht, darf man spätestens Einwände erheben, wenn man vor Willem Dafoe steht, dessen verkniffenes Gesicht einem alle Illusionen über die Freude an der Schauspielerei austreibt. Die Ausstellung im Wiener Museum Hundertwasser hätte besser auch noch auf diesen zaghaften Versuch einer Einordnung verzichten sollen. »Extravagant« nennt Semotan selbst die Kuration im Begleitheft. Die Kuratorinnen Bettina Leidl und Verena Kaspar haben 150 Arbeiten ausgewählt, die das Werk einer Fotografin in seinen Facetten darstellen, ohne Ansprüche auf eine Deutung zu erheben. Auch biographische Details sparen sie diskret aus.

Soviel sei aber in Erinnerung gerufen: Semotan, 1941 im oberösterreichischen Wels geboren, arbeitete als junge Frau eine Zeitlang als Model, bevor sie hinter die Kamera wechselte, als Mode- und Werbefotografin, später immer öfter als Porträtfotografin. Sie arbeitete in den siebziger Jahren eng mit ihrem damaligen Lebenspartner John Cook zusammen, später unter anderen mit Helmut Lang, der in den neunziger Jahren die Modewelt umkrempelte.

Die Künstlerin selbst lässt sich in einem Dokumentarfilm bei der Arbeit über die Schulter blicken. Sie reinszeniert ikonische Fotografien von Robert Frank, Dorothea Lange oder Diane Arbus. Diese eng an ihre Vorbilder angelehnte Fotografien sind die interessantesten dieser Ausstellung. In einem an eine Aufnahme von ­Arbus angelegte Fotografie eines jungen Mannes mit Lockenwicklern etwa schenkt Semotan dessen Doppelgänger eine Farbaufnahme und einen etwas entspannteren Gesichtsausdruck, der Rest bleibt sehr nah am Original. Arbus arbeitete auch dokumentarisch. Sie bildete Menschen am Rande der Gesellschaft ab, ihre Bilder wurden von manchen als abstoßend, als skandalös wahrgenommen. Bei Erscheinen des Originals konnte es noch um den Inhalt gehen, inzwischen ist da kein Skandal mehr im Bild zu erkennen. Man sieht in erster Linie ein Foto, das man kennt, das jeder schon mal gesehen hat, und vor allem darin liegt seine vornehmliche Attraktion, im Sehen als Wiedersehen.

Es scheint, als ziele Semotan genau auf diese ikonische Kraft ab, als reinszeniere sie gar nicht die abgelichtete Szene, sondern vielmehr das Bild selbst, als huldige sie jenen Bildern, die alles außer sich selbst an den Rand drängen, die stärker sind als jener, der auf ihm zu sehen ist, oder jene, die es geschossen hat. Semotan selbst hält sich dabei vornehm im Hintergrund, gebraucht ihr eigenes Foto lediglich zur Evozierung dieser starken Bildlichkeit. Man darf das als eine Pose verstehen, aber als eine vornehme.