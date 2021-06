imago/ZUMA Press

Verdienter Milliardär

Zu jW vom 12./13.6.: »›Marxistische Positionen geraten unter Pauschalverdacht‹«

Auch der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) wurde im Verfahren gegen ihren bayerischen Verfassungsschutz-Eintrag ein »gesellschaftlich distinktiver« und somit angeblich belastender »Klassenbegriff« unterschoben. Dazu zitierte sie den reichsten Mann der Welt, Warren Buffett: »Und da fragen Sie noch?! Es herrscht Klassenkrieg, okay, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt und ihn gewinnt. Aber das sollte sie nicht.« Auf die Nachfrage, ob Buffett jetzt wegen dieses unverkennbar linken »Klassenbegriffs« ebenfalls als »Links­extremist« geführt werde, meinte der Vertreter des Freistaates Bayern allen Ernstes, dass sich Buffett so viele Verdienste um unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung erworben habe, dass man diese »einmalige und wohl rhetorisch gemeinte Entgleisung durchgehen lassen« müsse. Mit derlei kompensatorischen Verdiensten kann die jW wohl eher nicht aufwarten. Sieht nicht gut für sie aus …

Hans E. Schmitt-Lermann, Rechtsanwalt, München

Dumme Kälber

Zu jW vom 22.6.: »Augen zu«

Wie nicht anders zu erwarten: Die CDU/CSU sondert in ihrem Wahlprogramm Sätze ab wie: »Russland fordert unsere Werte heraus.« Oder: »Die größte sicherheitspolitische Herausforderung geht heute von der Volksrepublik China aus.« Erinnert sei an Donald Trump aus dem Jahr 2018, als er den globalen Führungsanspruch der USA festnageln wollte: »Amerika hat die beste Ausrüstung der ganzen Welt. Wir haben das beste Gefühl, die besten Soldaten. Auf dem Schlachtfeld und zu jeder Zeit. Wir sind die Mächtigsten. Wir haben das meiste Geld. Wir sind die Größten. Wir sind die Stärksten. Wir sind die Klügsten.« Mit diesen und ähnlichen Lobeshymnen verkünden die US-Eliten, sie seien im Besitz der mächtigsten Wirtschaft der Welt, hinter der das mächtigste Militär der Welt stehe, auf das sich die lebendigste Demokratie der Welt stützen könne. Gewiss kann der Text eines Wahlprogramms keine tiefschürfende Analyse beinhalten. Dennoch wäre Die Linke gut beraten gewesen, Pflöcke gegen den zur Raserei ausartenden, kriegssüchtigen Hass gegen Russland und China zu setzen. Der Widerspruch zwischen den demonstrativen Muskelspielen der USA einerseits und den Befürchtungen um den Bestand der westlichen Werte ist nur ein scheinbarer. Auf der Agenda der NATO steht unter Punkt A bis Z nur eine Kategorie: Regime-Change. Und der neue US-Präsident hat’s möglich gemacht, dass sich seine europäischen Vasallen in seinem Rücken versammelt haben. Mir fallen die ersten vier Zeilen des Brechtschen »Kälbermarschs« ein: »Hinter der Trommel her / Trotten die Kälber / Das Fell für die Trommel / Liefern sie selber.« Einer der ersten Lieferanten ist ein Mitglied der SPD. Den 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion verknüpft Heiko Maas mit dem Wunsch, Belarus »finanziell auszutrocknen«. Wem fällt da nicht spontan das Schicksal Leningrads ein? Will sich im Wunsch um Regierungsteilhabe Die Linke mit einem solchen Mann tatsächlich an einen Tisch setzen?

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Meister der Täuschung

Zu jW vom 18.6.: »Das Abrutschen stoppen« und »Putin in Führung«

Man möchte sich mit Reinhard Lauterbach wünschen, Wladimir Putin läge in Führung. Leider wird es genau umgekehrt kommen. Naiv wäre es anzunehmen, der US-Regierung liege tatsächlich etwas an der Verbesserung der Beziehungen zu Russland. Das Treffen Putins mit seinem Amtskollegen Joseph Biden sollte als das angesehen werden, wozu es initiiert und wie es intendiert war. Ein Spektakel, inszeniert von einer PR-Agentur, bei dem der US-Präsident die bislang ohne Beweis gegen Russland vorgebrachten Bezichtigungen von Wahleinmischungen, Cyberattacken etc. öffentlichkeitswirksam vorzubringen Gelegenheit bekam, verbunden mit der Neueinführung einer dem Völkerrecht fremden Begrifflichkeit von den »weltweit akzeptierten Regeln« oder der »regelbasierten internationalen Ordnung«, an die »Moskau sich künftig halten« soll. Es wird sich zeigen, dass daraus eine neue Begründung für Sanktionen erwachsen wird, analog der Begrifflichkeit von der »humanitären Intervention«, gleichfalls eine freie Erfindung des Westens mit den bekannten Folgen unsäglichen Leids im Irak, in Syrien und Libyen. Man wird Inszenierungen finden, medial wie bekannt vorgebracht, auf deren Grundlage Verstöße gegen die implizit vom Westen gemachten »internationalen Regeln« angeprangert und sanktioniert werden. So gesehen, muss man sich fragen, wer hier einen Vorsprung bezüglich dieses »Gipfels« hat. (…) Unzweifelhaft wissen die USA besser mit medialen Täuschungen umzugehen als »Moskau«. Hier wäre es an der Zeit, in Führung zu gehen.

Klaus Zellner, Haibach

Im Zentrum

Zu jW vom 17.6.: Leserbrief »Vier Komma neun«

Reimar Pflanz schreibt in seinem Leserbrief zum Wahlkampf der Partei Die Linke: »Alles andere einschließlich Klimapolitik soll und muss unter ›ferner liefen‹ fungieren.« Ganz im Gegenteil! Die Überlebensfrage der Menschheit und durchdachte, schnelle und effektive Strategien zur Milderung der Klimakatastrophe und zum Hinausschieben drohender Kippunkte sollen und müssen in jedem Wahlprogramm zentral stehen – nicht nur bei der Linken, sondern bei allen Parteien mit seriösem Anspruch. (…) Gerade in Sachsen-Anhalt gibt es ein hochaktuelles Beispiel für die Verbindung von Ökologie und beschäftigungsaktiver Konversion: Mit der Firma Meyer-Burger aus Thun (Schweiz) kehrt die Solarbranche nach Bitterfeld-Wolfen zurück! Übrigens zeigten (nicht nur) die Wahlen zum Stuttgarter Landtag, dass Die Linke in universitären Zentren in unmittelbarer Konkurrenz zu den Grünen steht. (…) Ökologische Fragen sind soziale Fragen, es geht um Solidarität mit jüngeren und künftigen Generationen, es geht um Klimagerechtigkeit. Das darf bei weitem nicht nur unter »ferner liefen« stehen!

Bernhard May, Solingen