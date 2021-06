Somalia: Mutmaßliche Islamisten hingerichtet

Mogadischu. In der semiautonomen Provinz Puntland in Somalia sind 21 mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe Al-Schabab öffentlich hingerichtet worden. Die Männer seien laut einem Urteil des regionalen Militärgerichts u. a. verantwortlich für die Ermordung von Regierungsangestellten und Journalisten, sagte Richter Mohamud Abdi der dpa am Sonntag. Im Zentrum des Landes, in der Provinz Mudug, starben am gleichen Tag mindestens 27 Menschen bei einem Al-Schabab-Angriff auf eine Einrichtung örtlicher Einsatzkräfte. Nach Angaben der Polizei sind unter den Toten 15 Mitglieder der dschihadistischen Miliz. (dpa/jW)