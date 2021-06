Grundstein für »Kanal Istanbul« gelegt

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Sonnabend ein umstrittenes Mammutbauprojekt in Istanbul gestartet. »Heute öffnen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der Entwicklung der Türkei«, sagte Erdogan bei einer Zeremonie, bei der er den Grundstein für eine erste Brücke des »Kanal Istanbul« legte. Dieser soll parallel zum Bosporus verlaufen, der das Schwarze Meer mit dem Marmarameer und dem Mittelmeer verbindet. Kritiker fürchten neben Umweltschäden vor allem, dass das Milliardenprojekt den Vertrag von Montreux unterwandern könnte, der die Passage von Kriegsschiffen von Nichtanrainerstaaten des Schwarzen Meeres restringiert. (AFP/jW)