Abgang des britischen Gesundheitsministers

London. Nach Berichten über eine Affäre mit einer Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matthew Hancock zurückgetreten. Er begründete seinen Rücktritt am Sonnabend mit einem Verstoß gegen die von seiner Regierung verhängten Coronaregeln. Die Sun hatte zuvor ein Bild einer Überwachungskamera vom 6. Mai veröffentlicht, auf dem Hancock die Frau in seinem Ministerium küsst. Damals galten in England noch Kontaktbeschränkungen. Premierminister Boris Johnson hatte sich hinter seinen Minister gestellt und erklärte am Sonnabend, er bedauere das Rücktrittsgesuch von Hancock, dem schon zuvor mehrfach Fehlverhalten vorgeworfen worden war. (AFP/jW)