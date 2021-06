Geheime Unterlagen an Londoner Bushaltestelle

London. Geheime Unterlagen aus dem britischen Verteidigungsministerium hat ein Mitarbeiter an einer Bushaltestelle vergessen. Ein Passant entdeckte die durchweichten Dokumente in der Grafschaft Kent und übergab sie der BBC, wie diese am Sonntag berichtete. Es handle sich um knapp 50 Seiten, diskutiert werde darin etwa die mögliche Reaktion Moskaus auf den Kurs des Zerstörers »HMS Defender« durch Gewässer vor der Krim. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte dazu über Telegram: »Wozu braucht es ›russische Hacker‹, wenn es britische Bushaltestellen gibt?« (dpa/jW)