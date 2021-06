Staat gegen Grundrechte

Po-Ming Cheung Autoritäre Staatsmacht in Aktion – protestierende Demonstranten halten dagegen (Düsseldorf, 26.6.2021)

Das machen sie sonst nicht. Zusammen demonstrieren. Klimaaktivisten, Antifaschisten, Gewerkschafter, Internationalisten – und Anhänger aus aktiven Fanszenen. Den Veranstaltern zufolge zogen am Sonnabend rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Düsseldorfer Rheinwiesen Richtung Zentrum der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Das Motto: »Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten!« Ein beispielhafter Aufzug, »getrennt in den Farben, vereint in der Sache«, betonte Bündnissprecherin Lola Münch am Sonntag im jW-Gespräch. Begleitet wurde der Aufzug indessen von Polizeiattacken samt stundenlanger Einkesselung des Antifablocks.

Ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird, befürchtet Münch. Und in der Tat, die »schwarz-gelbe« Landesregierung unter Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) prescht seit Monaten vor und will noch vor der Sommerpause ein »Gesetz zur Einführung eines nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes« durchdrücken. Laschets Parteikollege Herbert Reul übernimmt die Rolle des Einpeitschers. Der NRW-Innenminister behauptet, das Gesetz ziele vorrangig auf »rechtsextremistische Aufmärsche«. Glaubhaft ist das nicht. Auch aus diesem Grund: Bei antifaschistischen Gegendemos sind in Zukunft selbst »einfache Störungen« und »Behinderungen« verboten. Lautstarke Musik oder Sprechchöre etwa, kritisierte der Verdi-Landesbezirk NRW bereits Ende April in einer Stellungnahme.

Was ist noch vorgesehen? Voraussetzungslose Übersichtsaufnahmen mittels Drohne oder Hubschrauber, gleichfalls verdeckte Ton- und Videoaufnahmen von öffentlichen Protesten. Mehr noch: Anmelder von Versammlungen sollen künftig umfangreiche Angaben machen, werden zur Kooperation mit der Polizei gedrängt und müssen unter Umständen persönliche Daten von Ordnern an die Polizei übermitteln. Ferner könnte durch eingerichtete Kontrollstellen der Zugang zu Versammlungen durch die Polizei erheblich erschwert oder gar unterbunden werden. Und nicht zuletzt ist ein Auftritt im Einheitslook kriminalisierbar. Helle Maleroveralls von Aktivisten aus der Klimagerechtigkeitsbewegung oder Fantrikots des Lieblingsklubs könnten dann unter ein obskures »Militanzverbot« fallen.

Und die Bilanz der Polizeigewalt in Düsseldorf? Die Demoveranstalter zählten bis Sonntag mittag etwa 100 verletzte Teilnehmer, teils mit Platzwunden. Die örtliche Polizei rechtfertigte am selben Tag die Angriffe mit Reizgas und Schlagstöcken. Personen seien unkooperativ und vermummt gewesen. Zudem sei aus »umschlossenen Gruppen« Pyrotechnik gezündet worden. »Infektionsschutz mit medizinischen Masken wird hier zum Verstoß gegen das Vermummungsverbot umgelogen«, empörte sich Münch. Im Visier war vor allem der Antifablock, der von Polizeieinheiten vom Demozug abgetrennt wurde. »Alle solidarisierten sich mit den Angegriffenen, auch die Fußballfans aus Düsseldorf und Köln.« Das besondere: Anhänger von Fortuna und dem 1. FC gelten als Intimfeinde.

Ein parlamentarisches Nachspiel dürfte der Polizei drohen. Bei den Übergriffen wurde ein dpa-Journalist verletzt. Deren Chefredakteur Sven Gösmann sprach am Sonntag »von einem nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit«. Der Vorsitzende der Landes-SPD, Thomas Kutschaty, will deswegen eine aktuelle Stunde im Landtag beantragen, berichtete Deutschlandfunk.

Davon unabhängig will das Protestbündnis den Druck hochhalten. Weitermachen. »Wir müssen diesen behördlichen Machtzuwachs durch das neue Versammlungsgesetz verhindern«, betonte Sprecherin Münch.