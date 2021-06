Kanonenfutter und Ballast

imago images/willierossin Hitler hatte ihnen befohlen, die UdSSR zu »zerschlagen«: Italienische Kavalleristen in der Schlacht von Isbuschenski, 1942 (Handskizze)

Nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die UdSSR am 22. Juni 1941 setzte Italiens faschistischer Diktator Benito Mussolini vier Tage später zur Unterstützung der Wehrmacht ein Expeditionskorps an die Ostfront in Marsch. Es bestand zunächst aus drei Divisionen und erhielt die Bezeichnung »Corpo di spedizione italiano in Russia – CSIR« (Italienisches Expeditionskorps in Russland). Insgesamt zählte das Korps 62.000 Mann, darunter eine Abteilung von 600 »Schwarzhemden« (eine Miliz ähnlich der SS).

Die Wehrmacht erlitt in der Schlacht vor Moskau und beim Vormarsch auf Stalingrad Verluste von 1,1 Millionen Menschen, darunter Gefallene und Vermisste. Hitler forderte von Mussolini zum Ersatz der deutschen Verluste 20 weitere Divisionen. Der »Duce« schickte jedoch nur acht, darunter zwei Divisionen Bersaglieri (Gebirgsjäger). Im Vergleich zu Ungarn, das 800.000 Soldaten schickte, und Rumänien (500.000 Soldaten) fiel Italiens Hilfstruppe kleiner aus. Das so aufgestockte Expeditionskorps wurde in Armata italiana in Russia (Armir) umbenannt.

Abweichende Pläne

Der »Duce« war Hitlers Forderung nur widerwillig gefolgt, denn ihre Kriegsziele waren unterschiedlich. Während das Hauptziel des »Führers« die Eroberung von »Lebensraum im Osten« war, wollte Mussolini die Vorherrschaft Italiens im Mittelmeerraum und die Eroberung von Kolonien in Afrika. Mit dem deutschen Einmarsch am 12. März 1938 in Wien waren die Beziehungen schwer belastet worden. Denn Mussolini hatte Österreich als Sprungbrett für seine Einflusssphäre, den Balkan, betrachtet. Danach hatte er eine Teilnahme am Krieg gegen Polen abgelehnt. Aber in dem am 22. Mai 1939 unterzeichneten »Freundschafts- und Bündnisvertrag«, dem sogenannten »Stahlpakt«, hatte sich Italien – ganz gleich aus welchen Gründen – zum gegenseitigen Beistand bei »kriegerischen Verwicklungen mit einer anderen Macht« verpflichtet. Mussolini hatte zwar geltend gemacht, militärische Konflikte in Europa bis 1943 unbedingt zu vermeiden, da Italien darauf nicht vorbereitet sei. Aber Hitler hatte das wie bereits beim Überfall auf Polen und danach gegen Frankreich nicht von seinen Zeitplänen abgehalten.

Mussolini beschlichen bereits zu dieser Zeit Zweifel am Sieg der Wehrmacht im Osten. Am 1. Dezember 1942 äußerte er gegenüber Hermann Göring bei dessen Besuch in Rom, »dass auf die eine oder andere Weise das Kapitel des Krieges gegen Russland, der keinen Zweck mehr hat, abgeschlossen werden müsse«, um Kräfte für den Kampf gegen die Anglo-Amerikaner im Westen und im Mittelmeerraum zu gewinnen. Sein Schwiegersohn, Außenminister Graf Galeazzo Ciano, der am 18./19. Dezember ins Führerhauptquartier »Wolfsschanze« flog, übermittelte Hitler den Standpunkt des »Duce«, ob es zur Vermeidung eines Zweifrontenkriegs nicht möglich sei, mit der Sowjetunion zu einer Lösung der Art »neuer Brest-Litowsk-Friede« zu kommen. Hitler entgegnete, das strategische Hauptziel bleibe, »den bolschewistischen Koloss zu zerschlagen«. Mussolini fügte sich, die Armir ging ihrem Schicksal entgegen.

Gegenoffensive

Bei Stalino wurde den Italienern entlang des Don zwischen Satellitentruppen aus Ungarn und Rumänien im Bestand der deutschen Heeresgruppe B ein 270 Kilometer breiter Frontabschnitt zugewiesen. Er war für ihre Personalstärke viel zu breit, auch dann noch, als die Bersaglieri nicht im Kaukasus eingesetzt wurden, sondern am Don verblieben.

Hier traf die Armir die volle Wucht der am 19. November 1942 zur Entlastung der Front um Stalingrad einsetzenden Offensive der Roten Armee. Bis zum 22. Dezember wurden die Italiener zusammen mit deutschen und ungarischen Truppen bei eisiger Kälte in die verschneite Donezksteppe getrieben und eingekesselt. Dabei ließ das deutsche Kommando die Satellitenverbände in den vordersten Stellungen »die ersten Schläge« auffangen. Bis Ende Januar 1943 wurden elf faschistische Divisionen, darunter die meisten italienischen Verbände, zerschlagen. Von 229.000 Mann bezahlten rund 120.000 italienische Soldaten und 4.300 Offiziere den Marsch nach Osten mit dem Tod. Bis auf ein paar Tausend Überlebende, die nach Italien zurückkehrten, geriet der Rest in Gefangenschaft. Die Armir hörte »faktisch auf zu bestehen«, wie Roberto Battaglia und Giuseppe Garritano in ihrem Buch »Der italienische Widerstandskampf 1943 bis 1945« (Berlin/DDR 1964) schrieben.

Während des Rückzuges in der verschneiten Steppe überließen die deutschen »Verbündeten« die Italiener erbarmungslos ihrem Schicksal, versagten ihnen »stets jegliche Hilfe, bemächtigten sich aller verfügbaren Kraftfahrzeuge, ließen unsere Verwundeten ohne Transportmittel, ohne Nahrungsmittel und ohne erforderliche Versorgung zurück«, hieß es in einem Bericht des italienischen Generalstabes. Der Bericht, der unter Soldaten und Offizieren in Italien bekannt wurde, steigerte antideutsche Ressentiments, die aus dem Ersten Weltkrieg herrührten, als Italien vom Verbündeten Deutschlands und Österreich-Ungarns 1915 auf die Seite der Entente wechselte. Seitens Berlins setzte sich das im Zweiten Weltkrieg fort, in dem die Italiener nie als »vollwertige« Verbündete angesehen wurden. Schon in dem von Erwin Rommel kommandierten deutsch-italienischen Afrikakorps hatte, wie der renommierte Militärhistoriker Gerhard Schreiber einschätzte, gegenüber den Italienern ein »rassistischer Tenor« geherrscht, und für Rommel hatten die Italiener »kein Kriegsvolk« verkörpert. Dieser Chauvinismus steigerte sich, so Schreiber, nach dem Sturz Mussolinis im Juli 1943 bis zu dem Punkt, die Italiener als »Esseri inferiori«, als »niedere Wesen« zu diffamieren und den »Duce« Chef dieses »lächerlichen, aufgeblasenen italienischen Imperialismus« zu titulieren. Die von Hitler ausgehende Legendenbildung, dem Achsenpartner »die Schuld an der Niederlage des Ostfeldzuges« zu geben, begann bereits nach den italienischen Niederlagen in Griechenland im Oktober 1940/März 1941 und setzte sich gegenüber der Armir fort, die von Anfang an als ein »lendenlahmer Bundesgenosse« angesehen worden war.

Das Schicksal der Armir trug dazu bei, dass Träger der faschistischen Diktatur in Italien – vor allem Industriekreise und Militärs – zu der Erkenntnis gelangten, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen war. Nach der Landung der Alliierten am 9. Juli auf Sizilien stürzten die Palastverschwörer am 24./25. Juli Mussolini und bildeten unter Marschall Pietro Badoglio eine Regierung, die mit der faschistischen Achse brach.