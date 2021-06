Vorbilder sind auch nur Menschen

imago/Aurora Photos

In Indonesien gibt es eine äußerst aktive Heavy-Metal- und Punkszene, die sich in den 90er Jahren zu einer politischen Machtbasis in Opposition zum brutal herrschenden Diktator Suharto entwickelt hat. Die Kraft der Musik gab und gibt vor allem der Jugend im Land Energie und Durchsetzungsvermögen – und offenbar ist auch der Rapstar Eminem mit von der Partie, wie das hier abgebildete Foto vermuten lässt. Es zeigt eine Gruppe einheimischer Kinder, die herumhängen, Gitarre spielen und ihr Idol nachahmen. Aufgenommen wurde es in der indonesischen Stadt Labuan Bajo.

Jeder sollte Vorbilder haben, selbst die Oma oder der besonders sympathische Lehrer können dazugehören. Sie geben Orientierung, oft sind sie verehrungswürdig, hin und wieder enttäuschen sie maßlos. Sie sind eben auch nur Menschen. Im diesjährigen Fotowettbewerb von junge Welt sind alle Nachwuchsfotografinnen und -fotografen bis 18 Jahre aufgefordert, ihre Vorbilder zu porträtieren und sie der jW-Leserschaft vorzustellen. Wir sind gespannt!