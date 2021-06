Nach Geschmack des Kapitals

Bernd Thissen/dpa Hände hoch, Löhne rauf: Bundesweit streiken dieser Tage die Beschäftigten des Einzel-, Groß- und Außenhandels (Bochum, 24.6.2021)

Zum Ende der Woche wird im Einzelhandel wieder gestreikt. In den letzten Tagen wurde bereits bundesweit in einigen Betrieben die Arbeit niedergelegt. Am fünften Wochentag waren dann die Angestellten von 60 Unternehmen in Bayern aufgerufen, in den Ausstand zu treten, darunter Bauhaus, Douglas, Edeka, IKEA, Kaufland, Netto, Norma und Rewe.

Kurz vor den nächsten Tarifverhandlungen am 29. Juni wollen die Beschäftigten ein »klares Signal an die Arbeitgeber senden«, erklärte Reinhardt Semmler, Verdi-Streikleiter in Ingolstadt. Die Verweigerungshaltung müsse endlich ein Ende haben.

Mit Verweis auf die Kluft zwischen Branchengewinnern und -verlierern im Zuge der Pandemie und der Coronapolitik hatte der Handelsverband Bayern (HBE) eine »angepasste Struktur des Tarifvertrages« gefordert. Damit sind etwa »tarifliche Differenzierungsklauseln« gemeint. Beschäftigte in krisengebeutelten Unternehmen sollten 2021 demnach leer ausgehen. Allen anderen wurde für dieses Jahr ein Prozent Lohnerhöhung und im kommenden Jahr noch einmal 1,4 Prozent angeboten (siehe jW vom 19.6.21).

Verdi fordert für die Handelsbeschäftigten – bundesweit – statt dessen 4,5 Prozent mehr Lohn plus 45 Euro im Monat. Die unteren Lohngruppen im Einzel- und Versandhandel sollen auf ein Mindesteinkommen von 12,50 Euro in der Stunde angehoben werden.

Denn die Umsätze in der Branche sind insgesamt gestiegen: Laut Statistischem Bundesamt erwirtschafteten die Beschäftigten im bayerischen Einzelhandel 2020 nominal 7,9 Prozent mehr und real 6,8 Prozent mehr Umsatz. Das Bayerische Landesamt für Statistik gibt für die Monate Januar bis April 2021 einen Umsatzzuwachs von 9,3 Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten aus. »Jedem und jeder im Handel ist klar, dass Rekordumsätze für die Handelskonzerne immer Rekordarbeit für die Beschäftigten bedeuten«, erklärte Monika Linsmeier, Verdi-Streikleiterin in Niederbayern, angesichts solcher Zahlen am Freitag.

Gestreikt wurde am Freitag auch in Hamburg. Verdi hatte die Beschäftigten im Lebensmittel- und Textileinzelhandel sowie bei Hermes Fulfilment, IKEA und Douglas zu zweitägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen, die Sonnabend nacht enden sollen. Auch in Hamburg wurde in der letzten Woche bereits mehrfach gestreikt, weil das Angebot der Kapitalseite für die etwa 70.000 Kollegen des Hamburger Einzel- und Versandhandels bislang unzureichend ist.

»Ein Angebot von nur einem Prozent nach zwei Nullmonaten für 2021 und eine Einmalzahlung in Höhe von 1,4 Prozent des individuellen Entgelts«, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Lattekamp am Freitag, »steht in überhaupt keinem Verhältnis zu den gewaltigen Umsatzsteigerungen im Einzelhandel.« Und die Kolleginnen und Kollegen, »die in der Regel von Kurzarbeit betroffen waren und erhebliche finanzielle Einbußen hatten, sollen 2021 leer ausgehen. Das geht gar nicht«.

Zu den streikenden Beschäftigten in Hamburg gehören auch die Verkäufer und Verkäuferinnen der Thalia-Filialen. Sie kämpfen für höhere Löhne im Einzelhandel, obwohl für sie ab 1. Januar nächsten Jahres die Tarifbindung nicht mehr gilt (siehe auch jW vom 9.1.21). Mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 hatte der Buchhandelsriese die Mitgliedschaft im Unternehmerverband gekündigt. »Das Thalia-Management möchte ein eigenes, einheitlicheres und vor allem erfolgsabhängiges Vergütungssystem einführen«, erklärt Verdi den Schritt.

Nach allen anderen Bundesländern starteten am Freitag nun die Tarifverhandlungen für 141.000 Berliner und 78.000 Beschäftigte im Brandenburger Einzelhandel. Nach den Angeboten der Unternehmen in den anderen Bundesländern drohe den Beschäftigten ein »dauerhafter Reallohnverlust«, sagte die Fachbereichsleiterin für den Handel in Berlin und Brandenburg, Conny Weißbach, am Freitag. »Auch für unsere Region erwarten wir schwierige Verhandlungen.« Sie bekräftigte außerdem die Forderung nach Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge des Einzelhandels. Durch allgemeingültige Spielregeln innerhalb der Branche wären die Personalkosten wettbewerbsneutral und würden Dumpinglöhne verhindert, »die zu Armut im Alter führen«.

Auch der Handelsverband Deutschland meldete sich am Freitag zu Wort. In einem Zehn-Punkte-Plan für den nächsten Bundestag schlägt der Verein staatliche Einkaufsgutscheine in Höhe von 200 Euro vor. Die könnten dann in bestimmten stationären Geschäften eingelöst werden, die während des Lockdowns schließen mussten. Das wäre eine Lohnerhöhung nach Geschmack des Kapitals: ein Konjunkturpaket, wofür es selbst nicht zahlt, von dem es aber profitiert.