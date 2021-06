Jeder ein kleiner Experte

imago images / Photo12 Katechismus kontrovers: Unterschwellige Signale vom Berg Sinai

Jeder weiß: Antisemitismus geht gar nicht. Wer ihn hoffähig macht, wird berechtigterweise geächtet. Bei wem er diagnostiziert wird, ist schnell Persona non grata. Denn Antisemitismus verweist auf den Horror des Holocaust. Als Vorurteil und Ideologie steht er im Zusammenhang mit einem beispiellosen Menschheitsverbrechen.

Dass sich dieses nie mehr wiederhole, dass das tendenziell mörderische Vorurteil abgebaut werde, dafür kämpften und stritten die frühen »Medienintellektuellen« (Axel Schildt) der Bundesrepublik wie Theodor W. Adorno. Zur Erklärung des Sachverhaltes selbst, zur Ideologiestruktur, zu den gesellschaftlichen Umständen und charakterlichen Dispositionen der Träger dieser Ideologie hatten diese Intellektuellen Erklärungen anzubieten. Über die Erklärungen wiederum konnte diskutiert, debattiert und gestritten werden.

Das scheint lange her zu sein, hatte in den 90er Jahren zuletzt Konjunktur, als ­Moshe Postones großer Theorieentwurf zum Antisemitismus der Nazis im linken Milieu und in der Wissenschaft zirkulierte. Doch schon damals entwickelte sich ein »Blame Game« mit Verweisen auf halb durchdachten Theoriebombast. Die Reichweite war begrenzt, spielte sich dies doch nur im kleinen bundesdeutschen Milieu der »Antideutschen« ab, die damals noch in der intellektuellen Linken zu Hause waren und dort ganz schön wüteten. Das hat sich verändert. Der Antisemitismusvorwurf ist fester Bestandteil der politischen Kultur des neuen Deutschland geworden, und er ist Teil einer globalisierten Moralpolitik mit deutlichen Interessenlagen.

Kern der Sache

Anspruch auf Theorie mochte auch die Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für sich reklamieren, deren äußerst zweifelhafte Methode allerdings darauf hinauslief, alle möglichen Spielarten der Kritik an Israel als antisemitisch hinstellen zu können. Damit war dieser Antisemitismusdefinition ein strategisches Interesse eingeschrieben: Abwehr von Israel-Kritik. Gewollt unscharf in der Definition sollte ausgerechnet dort Antisemitismus vermutet werden, wo vielmehr eine menschenrechtliche Pro-Palästina-Position zu konstatieren ist. Dagegen gesetzt war eine jüngst lancierte »Jerusalemer Erklärung«, die ins Gedächtnis rief, dass Antisemitismus im Kern Aggression gegen Juden und die Herabsetzung, Diskriminierung und Geringschätzung von Juden als Juden bedeutet. Daran mussten die Deutschen vornehmlich von einer internationalen Wissenschaftlerszene erinnert werden. Hier wird auch die »Solidarität« mit Israel als Bestandteil außenpolitischer Staatsräson kritisch gesehen. Manche Beobachter aus dem Ausland vermuten sogar, in Deutschland herrsche ein »Katechismus« vor, wie der Professor of Global Human Rights History an der Universität North Carolina in Chapel Hill, Dirk Moses, jüngst polemisch vermutete, wonach eine unmaterialistische Erinnerung an den Holocaust als Zivilisationsbruch mit besonderer Loyalität gegenüber Israel verschränkt sei.

Das mag für einen großen Teil der aktuellen Diskurse gelten, steht allerdings merkwürdig quer zu den jüngsten Anwürfen. So wurde mit dem Rechtsaußen der CDU, Hans-Georg Maaßen, gerade ein unbedingter Israel-Unterstützer sowohl von einer ökologisch bewegten Aktivistin wie einem Thüringer Verfassungsschützer ins antisemitische Licht gerückt, weil er Reaktionäres über »Globalisten« raunte. Auf der anderen Seite wurde nun der Schriftstellerin Caroline Emcke, die selbst auf die Gefahr reaktionärer Elitekritik aufmerksam machen wollte, über tollkühne Konstruktionen unterstellt, sie habe im Akt einer »geschichtsvergessenen Entgleisung« Klimaforscher mit Holocaustopfern verglichen und damit einen antisemitischen Vorfall provoziert.

Wahlkampf pur

Schlug hier die Staatsräson des neuen Deutschland wieder zu? Für einen Katechismus oder eine strategisch ausgerichtete Bekenntniskultur ist dies entschieden zu chaotisch und zu widersprüchlich. In der Welt der alltäglichen Twitter-Denunziation gibt es keinen allgemeingültigen Verkündigungsauftrag mehr. Dieser hat sich gleichermaßen demokratisiert und banalisiert. Antisemitismusvorwürfe und -diagnosen müssen schon lange keine Theorien mehr als Referenzen vorweisen. Übergeordnete Moral und Staatsräson gelten nicht für alle. Die vorgenommene Fremdmarkierung allein zählt, mit der sich der eigene Mehrwert, zu den Guten zu gehören, von selbst realisiert. Jeder ist ein kleiner Antisemitismus­experte. Der eine diagnostiziert ihn, wenn er eine Qualle oder Krake vor Augen hat, und streitet für eine »richtige Kapitalismuskritik«; ein anderer wie der Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn warnte vor Antisemitismus, um Banker und Manager vor Kritik während der letzten Finanzkrise zu schützen, ein Dritter wie Henryk M. Broder sieht ihn vor allem bei Linken, nie jedoch bei der AfD. Emcke suggerierte in ihrer Rede auf dem Grünen-Parteitag, der Antisemitismus liege strukturell bei Antifeministen, »Querdenkern« und Klimaleugnern vor, um dann selbst den Antisemitismusvorwurf seitens einiger CDU-Politiker zu kassieren.

Der jüngste Streit um Antisemitismus ist Wahlkampf pur. Die neoliberale Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zeigte in einer Anzeige, die in mehreren Zeitungen geschaltet wurde, die Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock als gestrenge Moses-Figur mit Gesetzestafeln. Bekannte linksliberale Antisemitismusexperten stellten daraufhin in Die Zeit fest, damit hätten sie sich aus dem Fundus des kulturellen Antisemitismus bedient. Sie sprechen von einer »judaisierten Moses-Figur«, wo doch eigentlich nur eine baer­bockisierte Moses-Figur zu sehen ist. Die kritischen Autoren wollen auf einen »visuellen Diskurs mit unterschwelligen Signalen« aufmerksam machen. Eines ist die Anzeige auf jeden Fall nicht: ein Beispiel antisemitischer Umlenk- und Stellvertreterdiskurse. Nicht die Juden sind eigentlich gemeint, sondern sehr konkret die Grünen. Selbst wenn die Anzeige signalisieren sollte, »dass die ›grüne‹ Politik so falsch ist wie die jüdische Gesetzesreligion, nämlich illiberal und autoritär«, wäre es für den politischen Diskurs weit zielführender, zur Sache selbst und zum rationalen Streit zurückzukehren: über ökologische Politik, das neoliberale und anderweitige Staatsverständnisse und vermeintliche »Verbotspolitik«. Antisemitismusvorwürfe sollten darauf geprüft werden, ob sie mittlerweile wohlfeile Ablenkdiskurse darstellen. Sie ersetzen zunehmend politische Debatten und verdrängen sowohl die Links-rechts- wie die Oben-unten-Achse. Wer »Antisemitismus« beschwört, muss nicht mehr über Konservieren, Reformieren oder radikales Verändern des Kapitalismus sprechen, über Menschenrechte und Besatzungspolitik im Nahen Osten, über soziale und ökologische Verwerfungen diskutieren, die Shutdown-Maßnahmen kritisch prüfen. »Antisemitismus« scheint zum Ticketbegriff einer Welt des Inventars des moralischen Scheins geworden zu sein.