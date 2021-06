Die Millionenpartei

Peter Steffen/dpa Finanziell auf Rosen gebettet, die AfD

Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber manches bleibt sich gleich, wenn die entscheidenden sozialen Kräfte, sprich die Klassen, dieselben bleiben. Über die AfD besagen die Recherchen von NDR, WDR und Zeit: Wenn deren Kovositzender Tino Chrupalla meint, Millionen stünden hinter ihm und sein Verein sei die neue »Arbeiterpartei«, dann trifft das zu wie 1932 auf John Heartfields Plakat zum »Sinn des Hitlergrußes: Kleiner Mann bittet um große Gaben«. Die gibt es sogar unter den alten Namen: Die Familie des Milliardärs von Finck gehörte schon vor 1933 zu den Nazisponsoren. In einem Land, in dem die Bezeichnung »faschistisch« für die NSDAP erfolgreich durch das demagogische »nationalsozialistisch« ersetzt wurde, gibt es nicht nur soziale, sondern auch geistige und politische Kontinuitäten.

Und personelle Parallelen. Der aufhaltsame Aufstieg des Tom Rohrböck, der Leitfigur laut den Berichten beim Aufbau der neuen Massenbasis für die äußerste Reaktion, begann wie 1929 in einer Weltwirtschafts- und Finanzkrise, der bis dahin größten seit 80 Jahren, ab 2007. Fahren die höheren Stände den Karren in den Dreck, werden die Gesellschaftsinsassen unzufrieden. Sie müssen mühsam und mit viel Geld zum »Ruck«, der durch Deutschland gehen muss, ermuntert, »alle in einem Boot« versammelt oder gleich mit rassistisch-volksgemeinschaftlichem Plunder gegen andere mobilisiert werden. Etwas gegen »die da oben« ist willkommen, weil folgenlos. Das Problem: Die AfD ist keine NSDAP oder möchte es nur in Teilen sein. Sie ist vor allem eine »Versorgungschance für verkrachte Existenzen«. So drückt es laut Zeit Rohrböck freimütig aus – ein Typus, den der verstorbene Dichter Wiglaf Droste weitsichtig einmal mit »BMW – Böse Mit Wichsgesicht – und auch innen verspiegelter Sonnenbrille« vollständig charakterisierte. Kann sein, dass die Milliardäre, die sich den AfD-Laden in der Krise antaten, nach dem Aufdecken von Netzwerkzipfeln die Lust verlieren. Ersatz finden sie jederzeit in den Parteien, die der Verfassungsschutz als »Mitte« definiert. Welche Rolle diese angebliche Behörde, in Wahrheit politische Gruppierung, die mit jedem rechten Ausschlag in Symbiose lebt, beim AfD- und Rohrböck-Lenken spielt, wäre noch herauszufinden.

Im Bundestag warf die AfD-Ko­fraktionsvorsitzende Alice Weidel, die Milliardärsgeld aus der Schweiz erhielt und Rohrböck konspirativ traf, am Donnerstag der Kanzlerin vor, sie habe sich mit ihrer Politik für Erdogan erpressbar gemacht. Da sprach eine Fachfrau fürs Mafiöse.