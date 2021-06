Kraftprobe

CHROMORANGE/imago images Für ihre Auslandspropaganda gaben die USA 2019 nach eigenen Angaben 2,2 Milliarden Dollar aus

Die Verteidigung der Meinungs- und Informationsfreiheit erfordert offenbar in erster Linie ihre konsequente, immer schärfer praktizierte Einschränkung. Nach diesem Grundsatz, der so nicht in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten steht, hat die US-Regierung am Dienstag 33 iranische Websites abgeschaltet. Der zentrale Vorwurf lautet, diese Internetauftritte würden »Desinformation« verbreiten. Die Führung der Ermittlungen liegt bei der Bundespolizei FBI, obwohl solch ein »Delikt« kein juristisch gefasster Straftatbestand ist. Schon gar nicht gibt es eine internationale Verständigung über diesen Modebegriff, der in den kommenden Jahren immer wichtiger und schlagkräftiger zu werden droht. Was die USA und ihre Verbündeten als »Desinformation« verteufeln und kriminalisieren, nennen sie legitimes Eintreten für die gemeinsamen Werte, wenn sie dergleichen selbst betreiben. Für ihre Auslandspropaganda gaben die USA 2019 nach eigenen Angaben 2,2 Milliarden Dollar aus. Das Geld kommt hauptsächlich aus dem Etat des Außenministeriums.

Die Schwäche der gegenwärtigen Maßnahmen gegen ausländische Webseiten ist aus Sicht Washingtons ihre Unzulänglichkeit: Sie greifen nicht in internationales Recht ein, denn es werden nur Internetauftritte gesperrt, deren Domains sich im Besitz US-amerikanischer Firmen befinden. Dagegen darf die Regierung auf Grund nationaler Gesetze und Anordnungen vorgehen. Auf der anderen Seite können sich die ausländischen Betreiber wehren, indem sie auf Domains im eigenen Land oder an anderen Orten ausweichen. Alle am Dienstag gesperrten Website sind unter alternativen Adressen weiter zugänglich.

Ob der »freie Westen« künftig rabiater vorgehen wird, ist in diesem Moment ungewiss. Tatsache ist, dass die jetzt verkündeten Maßnahmen symbolischen und politischen Charakter haben. Ihr unmittelbarer Zweck ist die Beeinflussung der Gespräche, die seit Anfang April in der österreichischen Hauptstadt über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens vom 14. Juli 2015 – englisch abgekürzt JCPOA – stattfinden. Dass die US-Regierung durch ihren zweifellos provokatorischen Schritt den Abbruch der Verhandlungen herbeiführen will, ist jedoch nicht ausgemacht, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht.

Auf jeden Fall bekräftigt die Biden-Regierung mit ihrem Vorgehen, was der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jacob Sullivan, am Sonntag im Sender ABC so formulierte: »Die Vereinigten Staaten bestehen auf ihrem Recht, auch unter dem JCPOA (…) aus anderen Gründen als dem Atomthema – wegen Terrorismus, wegen der Menschenrechte, wegen der Raketenentwicklung – Sanktionen zu verhängen.« 2015 hatte die von Präsident Hassan Rohani geführte Regierung diesen Vorbehalt der USA akzeptiert. Völlig auszuschließen ist das auch heute nicht.