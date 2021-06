Tarifgespräche bei Landesbanken

Berlin. In Berlin haben am Mittwoch die Tarifverhandlungen für 60.000 Beschäftigte von Landes- und Förderbanken sowie mehreren Sparkassen in Deutschland begonnen. Verdi und Deutscher Bankangestelltenverband (DBV) wollen nicht nur mehr Geld für die Beschäftigten der öffentlichen Institute herausholen. Ein zentrales Ziel der Gewerkschaften ist auch, Regelungen für mobiles Arbeiten und Homeoffice für die Zeit nach der Coronakrise festzuschreiben. Verdi fordert 4,5 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 150 Euro mehr pro Monat für die Bankangestellten. (dpa/jW)