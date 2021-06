Aktuelle Stunde zu Afghanistan-Einsatz

Berlin. Außenminister Heiko Maas hat den Soldaten der Bundeswehr in einer Aktuellen Stunde am Mittwoch zum Abzug aus Afghanistan für »Mut, Tapferkeit und Ausdauer« beim Einsatz in dem Land gedankt. Der SPD-Politiker sprach nach dem Kofraktionschef der Partei Die Linke Dietmar Bartsch. »Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit, Frauenbefreiung – im großen und ganzen wurden diese Ziele nicht erreicht«, sagte Bartsch. Der Krieg in Afghanistan habe schätzungsweise 185.000 zivile Todesopfer gefordert, allein im letzten Jahr seien 9.000 Zivilisten und 10.000 afghanische Soldaten getötet worden. (dpa/jW)