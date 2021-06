An irgendwas muss man ja glauben!

imago images/Agencia EFE Niederknien in Demut vor dem Altar – Lionel Messi (Rückennummer 10) bereitet sich gegen Paraguay auf einen Freistoß vor

Einen wunderschönen guten Morgen! Argentinien hat sich gestern morgen nach einer soliden und taktisch gewieften Mannschaftsleistung durch einen 1:0-Erfolg gegen Paraguay im Nationalstadion von Brasília »Mané Garrincha« als erstes Team für das Viertelfinale der Copa América in Brasilien qualifiziert.

Beide Teams waren während der Amtszeiten von Lionel Scaloni (Argentinien) und Eduardo Berizzo (Paraguay) schon zweimal aufeinandergetroffen, und jedes Mal hatte Argentinien mächtige Probleme mit dem Forechecking und dem dynamischen Angriffsfußball der Guaraníes gehabt. Diesmal war alles anders. Paraguay schoss nicht einmal auf den argentinischen Kasten. Die Gauchos hielten sie brav vom Strafraum fern. Lediglich Newcastle-Star Miguel Almirón unternahm bisweilen seine berüchtigten Betriebsausflüge auf dem linken Flügel und auch ansatzweise in den silberländischen Sanktionsraum hinein. Dort jedoch gab es ja noch Nahuel Molina von Udinese Calcio, der seinem paraguayischen Gegenüber ein ums andere Mal in die Suppe spuckte. Überhaupt war Molina in seinem zweiten Match in der Startelf derjenige, der die meisten Bälle zurückeroberte. Für die Albiceleste debütierte er erst Anfang des Monats in einem WM-Quali-Spiel. Der Bursche ist 23 und hat eine große Zukunft.

Paraguay ging nach einem 3:1 gegen das coronadezimierte Bolivien und auch bloß 90 Minuten ausgeruht in das Spiel. Die Albirroja konnte eine Woche faulenzen, während die Silberländer nur zwei freie Tage hatten. Gerecht schreibt sich anders. Argentinien hatte zum Auftakt völlig überlegen nur 1:1 gegen Chile gespielt und dann aber das auch historisch härteste Fußballspiel der Welt gegen Uruguay, den Rekordgewinner der Copa (15 Titel), mit 1:0 gewonnen, angeführt von einem wie entfesselt spielenden Lionel Messi, der nicht nur die meisten Zweikämpfe des Spiels gewann (und das nicht, weil die anderen am Strand lagen), sondern insgesamt wohl das beste Spiel seiner bisherigen Länderspielkarriere bestritt. 90 Minuten Hardcoreattacken, um den Feind im eigenen Strafraum einzuschnüren, während er umgeholzt wurde wie einst der junge Maradona. Und auch der wurde nicht aus reinem bösen Willen umgeholzt (abgesehen vom Schlächter von Bilbao, Andoni Goikoetxea), sondern weil ihn einfach niemand stoppen konnte. Im Spiel gegen Uruguay sah man, dass Argentinien die Copa gewinnen wird (so wie bei der WM 1986). Elf auf dem Rasen, die mit der Machete zwischen den Zähnen kicken, einer für alle, alle für einen. Und siebzehn Mann auf des toten Manns Kiste, der Coronatribüne, die die langen Messer wetzen und synchron lustvoll nörgeln. Was kann schöner sein auf Erden, als Argentinien-Fan zu werden? Schuhplattlern ist ja auch nicht alles. Da kann man noch so sehr sein eigenes Stadion in bunten Farben illuminieren, so als wäre das Leben ein solches. Dabei ist das Leben nur ein permanentes Imageproblem.

Die Argentinier sind als abergläubische Menschen bekannt. Ob Nationaltrainer Scaloni es wohl auch ist? Beim Spiel gegen Paraguay stellte er brutalstmöglich um, hinten zu defensiv, vorne zu offensiv. So als würde man ein Knäckebrot durchbrechen. Vorne kickten Papu Gómez, Sergio Agüero, Ángel Di Maria und Lionel Messi, alle 33 Jahre alt. In der argentinischen Quiniela, der populärsten unter den semimafiösen Lotterien, steht die 33 für Cristo=Christus. Es geht also um den Glauben. An irgendwas muss man ja glauben, sonst wird man blöd oder gleich verrückt.

Messi auf Di Maria, Fideo steckt einen magistralen Pass zu Gómez durch und der Ex-Atalanta Bergamasca lupft die Pille zum einzigen Tor in den Brotkasten der Paraguayos und zelebriert anschließend seinen weltberühmten Papu-Dance. Aus die Maus. Alles hellblau. Jetzt kann Argentinien bis Montag faulenzen. Alles schlägt irgendwann zurück. Passt auch, schließlich hat Messi am Donnerstag Geburtstag. Joho, joho, joho und ’ne Buddel voll Rum!