Romea.sz Ausschnitt aus dem in den sozialen Medien verbreiteten Video vom Polizeieinsatz am Sonnabend in Teplice

Roma in Tschechien sind wütend und empört: Sie trauern um einen Mann, der am Sonnabend nach einem brutalen Polizeieinsatz in Teplice im herbeigerufenen Rettungswagen kollabierte und starb. Wie das Nachrichtenportal romea.cz am Dienstag meldete, wurde in der Stadt nahe der Grenze zur BRD an dem Platz bereits ein kleiner improvisierter Gedenkort eingerichtet. Mitglieder der Roma-Gemeinde hätten Kerzen gebracht, Blumen niedergelegt, laut romea.cz sei der Fall von den Menschen vor Ort mit dem von George Floyd verglichen worden. Ein Foto zeigt ein schwarzes Band, auf dem auf tschechisch der Schriftzug »Romani Lives Matter« in goldenen Buchstaben geschrieben steht.

Die Parallelen zu »Black Lives ­Matter« und der Ermordung des Afroamerikaners Floyd am 25. Mai 2020 durch einen Polizisten in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota sind nicht aus der Luft gegriffen. Die Bilder des Einsatzes, die seit dem Wochenende in den sozialen Medien kursieren, ähneln jenen aus den USA stark: Ein Mann liegt mit freiem Oberkörper am Boden, ein Polizist drückt ihm minutenlang sein Knie in den Nacken, zwei weitere Beamte unterstützen ihn.

Die tschechischen Behörden versuchten schnell, jegliche Vergleiche mit der Ermordung Floyds zu zerstreuen. Die Polizei brachte hierzu am Montag eine weitere Aufnahme in den sozialen Medien in Umlauf, die zeigt, wie der Rom vor ihrem Eintreffen mit einem anderen Mann streitet, dann auf der Straße liegt, später aufsteht und auf einen Wagen trommelt. »Kein ›tschechischer Floyd‹«, schrieb sie dazu auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Einsatz »gegen einen mehrfach rückfällig Gewordenen« sei »gesetzeskonform« durchgeführt worden.

In einer Stellungnahme der Polizei vom Montag hieß es, der vorläufige Autopsiebericht habe ergeben, dass der Tod in »keinem Zusammenhang mit dem Einsatz vor der Verhaftung des Verdächtigen« gestanden habe. Man gehe davon aus, dass Drogen die Ursache gewesen seien. Bereits zuvor hatte die Polizei erklärt, der Rom sei im Rettungswagen kollabiert. Mehrere Versuche, ihn wiederzubeleben, seien erfolglos geblieben. Der Arzt habe als Todesursache eine »Überdosis Drogen« angegeben.

Die zivilgesellschaftlichen Mitglieder des Rates für Angelegenheiten der Roma-Minderheit der tschechischen Regierung kritisierten das Vorgehen der Polizei am Montag. Es sei »inakzeptabel«, heißt es in einer von romea. cz verbreiteten Stellungnahme, dass der Polizeisprecher noch vor Bekanntwerden gesicherter Autopsieergebnisse einen Zusammenhang mit dem Einsatz der Beamten ausgeschlossen habe. Die Polizei habe so »Befürchtungen verstärkt, dass die angeordnete Obduktion möglicherweise nicht unparteiisch durchgeführt wurde«.

Laut den Mitgliedern des Rates sei es »für die Hinterbliebenen des Verstorbenen und für die Öffentlichkeit sowohl aus moralischen als auch aus psychologischen Gründen wichtig, die Umstände dieses Todesfalls aufzuklären«. Die »offensichtliche Ähnlichkeit« zum Fall ­Floyd werfe Fragen »von grundlegendem Interesse für die gesamte Gesellschaft auf, nämlich ob die Polizei bei ihren Einsätzen verhältnismäßig Gewalt anwendet«. Innenminister Jan Hamacek wurde aufgefordert, dem Fall »besondere Aufmerksamkeit zu schenken«.

Der Sozialdemokrat Hamacek hingegen beeilte sich, auf Twitter den Polizisten am Montag seine »volle Unterstützung« zuzusichern: »Wenn jemand unter Rauschgifteinfluss gegen das Gesetz verstößt, muss er damit rechnen, dass die Polizei einschreitet. Wir haben es hauptsächlich unseren Polizistinnen und Polizisten zu verdanken, dass wir unter den zehn sichersten Ländern der Welt sind.« Zu den Forderungen aus dem Rat für Angelegenheiten der Roma-Minderheit äußerte er sich nicht.

Auch sonst scheint ein Aufschrei in der tschechischen Mehrheitsgesellschaft auszubleiben. Es wird geschätzt, dass bis zu 300.000 Roma in dem 10,7-Millionen-Einwohner-Land leben. Sie werden rassistisch diskriminiert und sozial ausgegrenzt.