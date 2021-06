Ein kleiner Schritt

Juan Medina/Reuters »Die beste für Katalonien, die beste für Spanien«: Spaniens Premier Pedro Sánchez verkündet am Dienstag in Madrid seine Entscheidung

Die spanische Regierung hat ihre Ankündigung wahrgemacht und am Dienstag neun katalanische Politiker sowie Aktivisten begnadigt. Wie die Nachrichtenagentur Europa Press berichtete, dauerte das Treffen der Kabinettsmitglieder in Madrid mehr als vier Stunden. Schlussendlich stimmten die Regierungsmitglieder für die vom Justizministerium ausgearbeiteten Begnadigungen, die die Aufhebung der noch zu verbüßenden Haftstrafen vorsehen. Sollten die Verurteilten innerhalb eines Zeitraums zwischen drei und sechs Jahren erneut straffällig werden, müssen sie jedoch wieder hinter Gitter.

Zwar wird die Verurteilung wegen »Aufruhrs« aufgehoben, nicht jedoch die wegen Korruption und Unterschlagung. Auch das politische Betätigungsverbot bleibt weiter bestehen. Die nun begnadigten Politiker und Aktivisten waren 2019 wegen der Durchführung eines von Madrid für illegal erklärten Referendums über die Unabhängigkeit Kataloniens zwei Jahre zuvor zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt worden.

Nach dem Kabinettstreffen erklärte Premierminister Pedro Sánchez vor der Presse, die Regierung habe »diese Entscheidung getroffen, weil sie die beste für Katalonien, die beste für Spanien« sei. Bereits am Montag hatte der Politiker vom sozialdemokratischen PSOE in Barcelona, der Hauptstadt Kataloniens, den Schritt angekündigt. In einer Rede im Opernhaus Gran Teatre del Liceu mit dem Titel »Wiederbegegnung. Ein Projekt für die Zukunft ganz Spaniens« erklärte er, man hole »neun Personen aus dem Gefängnis«, handle jedoch im Sinne des »verfassungsmäßigen Geists der Eintracht«. Mit den Begnadigungen wolle die Regierung den Weg zur »Wiederversöhnung« im Land ebnen, sprich: in den Dialog mit der katalanischen Regierung treten.

Vor dem Opernhaus demonstrierten mehrere hundert Unabhängigkeitsbefürworter, die von der Bürgerbewegung ANC mobilisiert worden waren. Die Begnadigungen sehen sie als nicht ausreichend an, da es sich bei diesen lediglich um punktuelle Maßnahmen handle, die Repression gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung jedoch unvermindert weiterlaufe. Kataloniens Regionalpräsident Pere Aragonès begrüßte die Ankündigung von Sánchez und erklärte: »Mit dieser Entscheidung der spanischen Regierung wird ein ungerechtes Urteil des Obersten Gerichts korrigiert.« Gleichzeitig ließ er jedoch wissen, dass eine Lösung des Konflikts zwischen Madrid und Barcelona nicht ohne eine Generalamnestie möglich sein werde.

Der Rechtsblock aus postfranquistischer Volkspartei (PP), neoliberalen Ciudadanos sowie den Ultranationalisten von Vox macht hingegen seit Wochen Stimmung gegen die Begnadigungen. Nun wird erwartet, dass die Rechte Einspruch gegen den Schritt der Regierung einlegen wird. Dann ginge die Entscheidung an die dritte Kammer des Obersten Gerichts, dessen Richter größtenteils konservativ sind. Am Dienstag drohte Vox-Führer Santiago Abascal mit einem Misstrauensantrag gegen die Koalitionsregierung aus PSOE und dem Linksbündnis Unidas Podemos (UP). Einen solchen hatten die Ultrarechten bereits 2020 ins Parlament eingebracht, scheiterten jedoch deutlich.

Unterdessen hat die Regierung auf Vorschlag von UP eine Reform des Strafrechts eingeleitet. Diese sieht vor, die Vergehen »Rebellion« sowie »Aufruhr« neu zu definieren und mit einem anderen Strafmaß zu belegen. Hintergrund ist nicht zuletzt, dass es auch international teils heftige Kritik an der Bestrafung der katalanischen Politiker gab und gibt. So forderte die Parlamentarische Versammlung des für Menschenrechte zuständigen Europarats am Montag Madrid dazu auf, die Begnadigungen zu erwägen, die Inhaftierten freizulassen sowie das Auslieferungsgesuch gegen den ehemaligen Regionalpräsidenten Kataloniens, Carles Puigdemont, der sich im belgischen Exil befindet, aufzuheben.