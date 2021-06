Ausschreibung nicht alternativlos

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Kritiker der hauptstädischen Nahverkehrspolitik wussten es eh: Die Zerschlagung der S-Bahn muss nicht sein (Berlin, 9.3.2021)

Das vor einem Jahr gestartete Vergabeverfahren für den Betrieb von zwei Dritteln des Berliner S-Bahn-Netzes sowie zur Beschaffung eines modernen Fahrzeugpools ließe sich bei vorhandenem politischen Willen noch stoppen. Zu diesem Ergebnis gelangt ein im Auftrag des Aktionsbündnisses »Eine S-Bahn für alle« erstelltes juristisches Positionspapier, das am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ein Abbruch der Ausschreibung »ist möglich und auch haushaltsrechtlich vertretbar«, konstatierte der federführende Rechtsanwalt Benno Reinhardt in einer begleitenden Stellungnahme. Anschließend könnten sich für Berlin und Brandenburg »mehrere Optionen« ergeben, »die S-Bahn unter kommunaler Regie aus einer Hand zu betreiben«.

Auf Initiative von Verkehrssenatorin Regine Günther (Bündnis 90/Die Grünen) soll der Fahrbetrieb für zwei Teilnetze ab 2027 von der bisher zuständigen DB-Tochter S-Bahn Berlin GmbH auf ein oder zwei Unternehmen übertragen werden. Im Rahmen einer auf 30 Jahre angelegten öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) sollen außerdem der Erwerb und die Instandhaltung von bis zu 2.160 neuen Waggons erledigt werden. Kritiker warnen vor einer Privatisierung und Zerschlagung der S-Bahn nach dem Muster der Londoner Metro. In der britischen Hauptstadt hatte die Vergabe an mehrere Konzerne den Betrieb technisch ausgeknockt und dem Staat Milliarden Pfund an Verlusten beschert.

Der Auftraggeber sei »grundsätzlich frei darin, ein Vergabeverfahren abzubrechen und die Beschaffung abzubrechen«, stellt Reinhardt in seinem Gutachten fest. Auch sei er nach Abschluss des Findungsprozesses, der in diesem Fall bis Herbst 2022 laufen soll, »nicht verpflichtet, den Zuschlag zu erteilen«. Gerade wenn man die fragliche Leistung selbst erbringen und nicht mehr vergeben wolle, »kann man dies ohne Zweifel tun«, heißt es in der Auswertung. »Eine S-Bahn für alle« strebt alternativ eine Direktvergabe des Betriebs an, etwa an ein zu gründendes Landesunternehmen oder an die S-Bahn Berlin GmbH in mehrheitlichem Besitz der Länder Berlin und Brandenburg. Allerdings haben sich die DB-Führung und die Bundesregierung bisher stets gegen eine Veräußerung gesperrt.

Man wolle »konkrete, realistische Anstöße für die Politik geben, noch vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus aus dem abenteuerlichen Privatisierungsprojekt auszusteigen«, erklärte am Dienstag Carl Waßmuth, Sprecher des Vereins »Gemeingut in BürgerInnenhand« (GiB). Die aus SPD, Links- und Grünen-Partei bestehende Landesregierung stellt den einmal begonnenen Prozess als alternativlos dar. Die Linke warnt zwar vor einer Zerstücklung des Betriebs und hofft darauf, dass am Ende die Deutsche Bahn den alleinigen Zuschlag erhält. Für den Fall, dass es anders kommt und sich künftig mehrere Konzerne neben- und gegeneinander im Gesamtnetz austoben, hat die Partei aber keinerlei Vorkehrungen getroffen, etwa durch die Drohung, die Koalition platzen zu lassen. Bei einem Ausscheiden aus der Regierung – im September wird in Berlin gewählt – könnte Die Linke dann zum ohnmächtigen Zuschauer eines S-Bahn-Ausverkaufs werden, den sie selbst angebahnt hat.