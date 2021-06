Stilles Gedenken

Kirill Braga/REUTERS Die Mutter-Heimat-Statue in Erinnerung an die Schlacht von Stalingrad am Montag abend in Wolgograd

In ganz Russland haben am Dienstag Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion stattgefunden. Präsident Wladimir Putin legte im Alexandergarten an der Kremlmauer einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten nieder. Im ganzen Land wurden an den Denkmalen für die Gefallenen Kerzen angezündet. Lesungen aus Klassikern der sowjetischen Kriegsliteratur riefen die Erinnerung an die Jahre des Kampfes wach. Der Tag wird in Russland seit einigen Jahren als »Tag der Trauer und Erinnerung« in eher stillen Formaten begangen.

In Kiew legte Präsident Wolodimir Selenskij am Ehrenmal für die Kriegstoten einen Kranz nieder. Er nannte den 22. Juni 1941 einen der schlimmsten Tage in der Geschichte der Ukraine und den Beginn der blutigsten Periode des Zweiten Weltkriegs. Er verneigte sich vor denen, die durch ihren Kampf den Plänen zur Vernichtung des ukrainischen Volkes Widerstand geleistet hätten, sowie denjenigen, die Okkupation und Konzentrationslager überlebt hätten. In Belarus fand die zentrale Gedenkveranstaltung auf dem Gelände der ehemaligen Festung in Brest statt. Mehrere tausend Menschen waren laut Videoberichten im Morgengrauen, zur Stunde des damaligen Angriffs, auf das Gelände der Gedenkstätte gekommen.

In Berlin besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Morgen die Gedenkstätte auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof in der Schönholzer Heide. Begleitet von einer Ehrenformation der Bundeswehr legte er einen Kranz zu Ehren der 13.000 ­sowjetischen Soldaten nieder, die hier bestattet sind. Bereits vor einigen Tagen hatte Steinmeier ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager im niedersächsischen Sandbostel besucht, in dem nach Schätzungen einige 10.000 ­sowjetische Kriegsgefangene an Hunger und Misshandlungen gestorben waren.

In Berlin erklärte Steinmeier am Dienstag, kein Land habe im Zweiten Weltkrieg mehr Opfer zu beklagen gehabt als die damalige Sowjetunion. Die Erinnerung an diese Menschen sei kein so fester Teil der kollektiven Erinnerung in Deutschland, wie es ihnen gebühre. Die Erinnerung an die »mörderische Barbarei« des deutschen Vernichtungskriegs müsse eine ständige Mahnung für Deutschland und die ganze Welt sein. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von ihrer »Scham« für die deutschen Verbrechen im Zuge des Angriffs auf die Sowjetunion.

Die Wochenzeitung Zeit veröffentlichte am Dienstag aus Anlass des Jubiläums einen Namensartikel von Putin. Darin warb der russische Präsident ein weiteres Mal um eine kooperative Zukunft in Europa und Eurasien, von der alle beteiligten Seiten nur profitieren könnten. Moskau sei für die Wiederherstellung einer umfassenden Partnerschaft in Europa. Die neuen Herausforderungen seien zu groß, als dass ihre Bewältigung durch das Erbe des Kalten Krieges beeinträchtigt werden dürfe.