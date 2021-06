Fridays for Future demonstrieren wieder

Berlin. Die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future haben ihre wöchentlichen Streikaktionen für das weltweite Klima wiederaufgenommen. Nachdem die junge Klimabewegung ihre Aktionen in der letzten Zeit unter Rücksicht auf die Pandemie weitgehend reduziert hatte, gingen die Aktivisten am Freitag wieder bundesweit in mehr als 30 Städten auf die Straße. Dabei wurde sowohl zu Fuß als auch mit Fahrradkonvois demonstriert. Neben den Klimaaktivisten waren auch Vertreter von Gewerkschaften und Sozialverbänden an den Protesten beteiligt. (dpa/jW)