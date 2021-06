Mit Wut und Mut

Hubert Thiermeyer Trotz großer Hitze und mieser Bosse: Beschäftigte im Einzelhandel fordern deutliches Lohnplus (Nürnberg, 18.6.21)

Zwei Runden sind absolviert. Ergebnislos. Die im Mai begonnenen Tarifgespräche im Einzel- und Großhandel stocken – in Bayern etwa. Verdi rief am Freitag Belegschaften in 50 Unternehmen im Freistaat zu Streiks auf. Bestreikt wurden unter anderem Zentrallager von Lidl. Mit Wirkung, weiß Hubert Thiermeyer. Waren blieben liegen, erreichten, wenn überhaupt, nur verzögert die Filialen, so der Verdi-Verhandlungsführer Einzelhandel am Freitag gegenüber jW. Und sowieso: Die Stimmung unter den Beschäftigten sei eine Mischung aus Wut und Mut.

Die braucht es auch. Verdi fordert in den Verhandlungen beider Branchen ein deutliches Entgeltplus – konkret: 4,5 Prozent und zusätzlich 45 Euro im Monat. Beschäftigte der unteren Gehaltsgruppen im Einzelhandel sollen auf ein Mindesteinkommen von 12,50 Euro brutto pro Arbeitsstunde kommen. Und, ganz wichtig: Die Tarif­verträge des bayerischen Handels müssen allgemeinverbindlich sein, »damit Dumpingkonkurrenz und Vernichtungswettbewerb wirksam bekämpft werden«, teilte der Verdi-Fachbereich Handel des Landesbezirks Bayern am Freitag mit.

Finanzieller Spielraum ist da, die Umsätze im Einzelhandel Bayerns stiegen 2020 um knapp sieben Prozent. Ein Rekordergebnis durch Rekordarbeit, sagte Thiermeyer.

Die Gegenseite lamentiert. Die Situation sei für die Handelsbranche teils extrem angespannt, verlautbarten die Verbände. Und erst in der zweiten Verhandlungsrunde Anfang Juni legten sie Tarifangebote vor. Der Handelsverband Bayern (HBE) will zuvorderst eine »grundsätzliche Differenzierung tarifvertraglich durchsetzen zwischen Unternehmen, die gut beziehungsweise weniger gut durch die Coronakrise gekommen sind«, sagte deren Pressesprecher Bernd Ohlmann am Freitag zu jW. Der HBE bot für 2021 ein Prozent, erst 2022 weitere 1,4 Prozent und nach 24 Monaten bei einer Laufzeit von 36 Monaten zwei Prozent an. Beschäftigte in weniger krisenresistenten Unternehmen sollen hingegen 2021 leer ausgehen.

Und der bayerische Landesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (LGAD) schlug für seine Branchenbeschäftigten höhere Entgelte von 2,5 Prozent in zwei Stufen ab März 2022 und November 2022 bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten vor. Ein Angebot, das »die aktuelle Liquiditätslage berücksichtigt«, meinte LGAD-Hauptgeschäftsführer, Frank Hurtmanns, am Freitag auf jW-Anfrage.

Dies seien unverhandelbare Verbandsofferten, konterten Gewerkschafter, unterm Strich stünde jeweils ein Reallohnverlust. Nicht nur das: Mit einer im Tarifvertrag für den Einzelhandel fixierten »Differenzierungsklausel« wäre jedwede Allgemeinverbindlichkeit aufgehoben.

Ende Juni steht die dritte Tarifrunde an. Nur: Was ist, wenn die Unternehmerverbände nicht nachlegen? »Wir sind wild entschlossen, einen tragfähigen Abschluss durchzusetzen, auch mittels ausgeweiteter Streiks«, betonte Verhandlungsführer Thiermeyer. Im Visier arbeitskampferprobter Gewerkschafter werden dann wieder Zentrallager von Handelskonzernen sein.