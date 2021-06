Vorsichtige Zuversicht

imago images/NurPhoto Die Inzidenzzahlen fallen, der Sommer hat begonnen: Badespaß am Fühlinger See in Köln (17.6.2021)

In der Bundesrepublik lassen sich seit einigen Wochen sinkende Infektionszahlen mit dem Coronavirus verzeichnen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Bundesrepublik in den vergangenen sieben Tagen auf 10,3 Neuinfektionen gesunken. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 18,6 gelegen. Bei einer Pressekonferenz brachte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die sinkenden Infektionszahlen am Freitag mit der bisherigen Bilanz der bundesweiten Impfungen in Verbindung. Bislang hätten mit 41,5 Millionen Menschen gut die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger der BRD mindestens eine der nötigen zwei Impfdosen erhalten. Rund 30 Prozent der Bevölkerung verfügten demnach bereits über einen vollständigen Impfschutz.

Trotz der wachsenden Zahl an Impfungen sei das Coronavirus jedoch noch nicht verschwunden, warnte RKI-Präsident Lothar Wieler auf der Pressekonferenz: »Lassen Sie uns diese Erfolge nicht leichtfertig verspielen«, mahnte er am Freitag mit Blick auf die bereits bei rund sechs Prozent der Infizierten anzutreffende »Delta-Variante« des Coronavirus. Der Erreger könne sich durch die weit ansteckendere Virusmutation wieder verbreiten. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die besagte Variante beim Infektionsgeschehen in der Bundesrepublik vorherrsche. Davon wären zunächst besonders ungeimpfte oder erst einmal geimpfte Personen betroffen. Das dürfe man »einfach nicht riskieren«, so der RKI-Vorsitzende.

Wie stark und schnell sich die Delta-Variante des Coronavirus in der Bevölkerung ausbreite, sei auch eine Frage des individuellen Verhaltens, so Wielers Einschätzung. Spätestens im Herbst müsse wieder mit steigenden Infektionszahlen durch die zuerst in Indien aufgetretene Variante gerechnet werden, bis dahin sei es jedoch auch vom individuellen Verhalten abhängig, ob sich die Infektionszahlen auf einem niedrigen Niveau halten ließen. Hygienemaßnahmen ebenso wie Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen seien immer noch maßgeblich gegen die Verbreitung des Virus nützlich. Gesundheitsminister Spahn sagte, es sei weiterhin notwendig, aufmerksam zu bleiben, damit vorsichtige Lockerungen der Coronabeschränkungen möglich würden. Öffnungsschritte müssten jedoch bei einem Wiederanstieg der Zahlen auch wieder zurückgenommen werden.

In Berlin darf in Clubs derweil wieder getanzt werden. Nachdem der Berliner Senat am Dienstag deutlich höhere Obergrenzen für Veranstaltungen beschlossen hatte, soll das Tanzen im Außenbereich für bis zu 250 Personen wieder möglich sein. Voraussetzung ist dabei ein negatives Coronatestergebnis. (dpa/AFP/jW)