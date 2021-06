imago images/HMB-Media »Spaß haben, feiern und alles auseinandernehmen, was geht«: TSV-Spieler Kevin Schumacher nach dem Aufstieg in die dritte Liga am Sonnabend in Havelse

Während sich viele Zweit- und Drittligisten bereits auf die Fußballsaison 2021/22 vorbereiten, fiel am Sonnabend noch die letzte Entscheidung der nun endgültig abgelaufenen Runde 2020/21. Dabei behielt der niedersächsische TSV Havelse in der Aufstiegsrelegation zur Drittklassigkeit auch im Rückspiel wieder mit 1:0 die Oberhand gegen Bayernvertreter FC Schweinfurt 05. Kevin Schumacher markierte schon vor der Halbzeit den entscheidenden Treffer und wusste nach Spielschluss genau, was jetzt anstand: »Hauptsache saufen, Spaß haben, feiern und alles auseinandernehmen, was geht«, sagte er in jegliche Vorurteile gegen den gemeinen Fußballproleten bestätigendem Duktus dem NDR ins Mikro.

Allzu lange sollten Schumacher und seine Teamkollegen – übrigens durch die Bank das, was man früher Feierabendprofis nannte, also neben dem semiprofessionellen Kicken auch noch voll berufstätig – nicht ausschweifen, denn schon am 23. Juli startet die neue Drittligasaison. Mehr als ein paar Tage dürfte daher die Sommerpause für den TSV nicht währen. Eine Liga höher wird der in Garbsen beheimatete Klub seine Heimspiele dann in der HDI-Arena austragen. Mit Platzhirsch Hannover 96 hat man sich darüber bereits geeinigt. Auf der Suche ist man hingegen noch nach einem neuen Trainer: Aufstiegscoach Jan Zimmermann wechselt, wie schon länger bekannt, genau zu eben jenen 96ern. Bis zum Ende der Woche will man in Havelse den Nachfolger präsentieren – schließlich drängt die Zeit.

Neben dem TSV sind auch die Reserveteams der Bundesligisten SC Freiburg und Borussia Dortmund sowie der FC Viktoria 1899 Berlin in die dritte Liga aufgestiegen. Während die SCF- und BVB-Zweite jeweils eine coronabedingt zwar etwas zerbröselte, aber letztlich komplette Saison als Meister ihrer Regionalligen abschlossen, haben die Berliner seit dem Herbst kein Punktspiel mehr bestritten. Ganze elf Partien trug man in der Regionalliga Ost aus, die dann abgebrochen wurde.

Auch die Viktoria muss aufgrund der Drittklassigkeit nun umziehen und wechselt nach langem Ringen in den Prenzlauer Berg, wo man künftig im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark spielen wird. Möglich wird dies durch den Aufschub des geplanten Umbaus des Jahnparks ins Jahr 2023. Miete wird für die Viktoria nicht fällig, man muss jedoch die Betriebskosten stemmen, die die Senatsverwaltung auf 1,5 Millionen Euro jährlich taxiert. Für den im Hamburg ansässigen Viktoria-Investor SEH Sports & Entertainment Holding eine Lösung mit willkommenen Synergieeffekten. Schließlich hat man auch beim American-Football-Klub Berlin Thunder seine Finger drin, dessen Heimspiele ebenfalls im Jahnpark stattfinden. Sie finden, das klingt nach kurzem Dienstweg mit reichlich Korruptionspotential? Absolut! Für den an dieser Stelle gerne betriebenen Investoren- und Gutsherrenwatch kommt mit der Viktoria neuer Stoff hinzu.