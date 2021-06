Nachschlag: Heilige Familie

Cathy Kanavy/Bleecker Street/arte Der Ausstieg aus dem Wahnsinn des Kapitalismus als ultimatives Familienglück: Ben Cash mit Tochter (Annalisa Basso, Viggo Mortensen)

Angeblich sollen ja immer mehr US-Amerikaner den Kapitalismus als gescheitert ansehen und mit dem Sozialismus liebäugeln. Noch aber herrscht wohl eher eine Situation vor, in der alles Linke verdächtig erscheint und Alternativen oft an das Rezept Henry David Thoreaus erinnern, der Zivilisation zu entfliehen und sich irgendwo im Wald eine Hütte zu bauen. Genau das hat in Matt Ross’ schrägem Spielfilm »Captain Fantastic« die Familie mit dem ironischen Namen Cash getan: Sie lebt im hohen Nordwesten, schon die Kleinsten lernen, nicht nur Vorträge über Freiheit und Bürgerrechte zu halten, sondern auch, Wildtiere mit dem Messer zu erlegen. Doch dann wird die Mutter krank und stirbt, und anlässlich der Beerdigung kommt es zu den makabersten Verwicklungen. Das ist mit einem kräftigen Schuss Sympathie für alles Aussteigertum gefilmt, lustig anzuschauen und auch nachdenkenswert – als Lobpreis der Familie ist es natürlich ebenso typisch amerikanisch. Bis Samstag steht der Film noch in der Arte-Mediathek. (jt)