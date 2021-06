imago stock&people Front gegen Faschismus: Sowjetische Landarbeiter in Dorogobusch (Juni 1942)

Vor etwa zehn Jahren trennte sich der RBB wegen antisemitischer Aussagen vom Moderator Ken Jebsen, der daraufhin eine Medienplattform für Verschwörungsmythen gründete. Den Fall behandelt die sechsteilige Podcastserie von Khesrau Behroz, Pascale Müller und Sören Musyal »Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?« (Studio Bummens/NDR/RBB/K2H 2021), die in der ARD-Audiothek zu hören ist. Sie wurde von Jörg Wagner und Daniel Bouhs im jüngsten »Medienmagazin« von Radio eins (Sa., 18 Uhr) kritisch gewürdigt. »Cui Bono« findet sich auch im linearen Radioprogramm: sonntags auf Radio eins (20 Uhr) und N-Joy (21 Uhr) sowie montags auf RBB Kultur (19 Uhr).

Im Podcast »Weltspiegel-Thema« wird immer ein Bericht des gleichnamigen Fernsehmagazins (Das Erste) vertieft. Diesmal geht es um heutiges Nomadentum in der Türkei und den USA. Ebenfalls ins Ausland führt die Sendung »Weltzeit« (DLF Kultur 2021; Di., 18.30 Uhr, DLF Kultur) – u. a. mit der Reportage »Autonome Busse in Stockholm. Bald ohne Fahrer« von Sofie Donges.

Im Dunstkreis der neuen Rechten spielt Jörg-Uwe Albigs Mediensatire »Zornfried« (WDR 2019; zwei Teile Mi./Do., 19 Uhr, WDR 3) über einen Journalisten auf Irrwegen. Hermann Bohlen hat mit »Der Home-Officer« (DLF Kultur 2020; Mi., 20 Uhr, Bayern 2) einen Krimi geschrieben, in dem die Hauptfigur zunächst als knallharter Bulle erscheint, dann aber zunehmend gegen menschenverachtende Polizeistrukturen anrennt. Den ­bekannt­gewordenen Fällen extrem rechter Polizistenchats hat Tom Schimmeck das Feature »Rechtsextrem in Uniform – Über Radikalisierungstendenzen in der deutschen Polizei« (MDR 2021; Mi., 22 Uhr, MDR Kultur, SWR 2 u. a.) gewidmet.

Auf Texten der 1920 früh gestorbenen Schriftstellerin Lena Christ basiert das feministisch inspirierte Stück »Erinnerungen einer Überflüssigen« (BR 2020; Teil 1/2 Mi., 22 Uhr, DLF Kultur); auf unabhängig produzierte Stücke aus den Bereichen Doku, Hörspiel und Klangkunst macht die »Kurz­strecke 111« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur) aufmerksam. Zeitgleich ist Marius Goldhorn mit seinem Hörspieldebüt über »Digital Natives« und die Liebe zu hören: »PARK revisited« (SWR 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, SWR 2). Auf die Spur von Spammails begibt sich die Hauptfigur in Caroline Labuschs Krimi »Caro ermittelt« (RBB 2021; Ursendung Fr., 19 Uhr und Wdh. So., 14 Uhr, RBB Kultur). Einen weiteren Krimi bietet die moderne Adaption von Agatha Christies »Das krumme Haus« (DLF Kultur 2019; Fr., 19 Uhr, WDR 3 und Sa., 17 Uhr, WDR 5), in dem es um gierige Erben geht.

Dem Gedenken an die Opfer des deutschen Vernichtungskriegs gegen die UdSSR ist Paul Kohls Feature »Steh auf, es ist Krieg – Vom Überfall auf die Sowjetunion« (SFB/DLF/NDR/RB/SWF 1986; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur) gewidmet, in dem Zeitzeugen beider Seiten zu Wort kommen. Wenig später läuft das »Antifainfo« (FSK 2021; Sa., 19.30 Uhr, FSK) – Pflichttermin. Als Literaturklassiker im Hörspielgewand empfehlen sich Wolfgang Koeppens »Der Tod in Rom« (HR/SWR/WDR 2009; So., 16 Uhr, HR 2 Kultur) und Henri Michaux’ »Die Abenteuer eines gewissen Plume« (SR 1999; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio). Das experimentelle Hörspiel »Reality Triangle/Wirklichkeitsdreieck« (Eigenproduktion 2021; Ursendung So., 23 Uhr, ORF Ö 1) der Künstler August Black und Rupert Huber wird über Ländergrenzen hinweg live per Streaming entstehen. Um einen zu Unrecht wegen Kindesmissbrauch und Mord inhaftierten Taxifahrer dreht sich Iain Levisons Krimi »Hoffnung ist Gift« (DLF Kultur 2020; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).