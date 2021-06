imago images/Political-Moments Alles Parteitagskulisse: Dietmar Bartsch ging am Sonntag nicht baden, sondern hielt den Beachvolleyball

Am Freitag stellte die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, unter dem Titel »Pakt zwischen Industrie und Politik« per FAZ die Grundzüge der nächsten großen Umverteilung von unten nach oben vor – vermutlich in den Dimensionen der »Agenda 2010«. Das deutsche Kapital ist auf der Suche nach einem neuen Akkumulationsmodell und ruft nach Staatsgeld. Die FAZ kommentierte, der Grünen-Vorschlag werde Chemie- und Stahlindustrie »freuen«.

Auf dem Onlineparteitag der Linken, der die Spitzenkandidaten Janine Wissler und Dietmar Bartsch bestätigte und mit 88 Prozent das Wahlprogramm annahm, spielte ein Begriff wie »Kapital« kaum eine Rolle. Dennoch beansprucht die Partei, als einzige an die Ursachen der zahlreichen sozialen Missstände im Lande zu gehen. Sie wolle, hieß es auf dem Parteitag »die Gesellschaft« verändern, und zwar »grundlegend« – mit Grünen und SPD. Das Wahlprogramm ist eine Blaupause für den Regierungseintritt. Es verlangt soziale Gerechtigkeit, Umverteilung von oben nach unten, schrumpft das aber auf Vermögensteuer und eine Vermögensabgabe. Finanziert werden sollen so u. a. eine Mindestrente, ein Mindesteinkommen von jeweils 1.200 Euro, gefordert werden ein bundesweiter Mietendeckel und ein Mindeststundenlohn von 13 Euro. Das ist im Interesse jener, die jeden Cent umdrehen müssen. Wie das aber ohne Änderung von Eigentumsverhältnissen geschehen soll, ist unklar. Das gilt auch für die Forderung nach sozial gerechtem Kohleausstieg im Jahr 2030 und Klimaneutralität 2035.

Auch beim Thema Krieg und Frieden verzichtet die Partei auf Ursachenanalyse. Wer strebt in der Welt nach Konfrontation und Krieg, wer muss darauf reagieren? Das ist schwer zu beantworten, wenn »Imperialismus« oder »Kriegstreiber« im Text nicht vorkommen und Äquidistanz erste Genossenpflicht ist. Auslandseinsätze der Bundeswehr, lautet immerhin der klare Parteitagsbeschluss, soll es nicht geben. Bartsch aber forderte noch am Samstag in Interviews ein »Umdenken« in dieser Frage.

Was am Sonntag verabschiedet wurde, hat mehr mit »Augen zu und durch« zu tun als mit ernsthaftem Ringen um Stimmen. Im allgemeinen wissen Wähler, wer im Land das Sagen hat. Und sie haben in der Regel klare Einsicht, wer weltweit wen bedroht. Hier finden sie es nicht und daher auch keine Aufrufe zu einer antikapitalistischen oder Friedensbewegung. Das Verbot von Rüstungsexporten ist wichtig, aber mit Grünen und SPD?

Wer nicht klar sagt, worin die sozialen Grundlagen dieser Gesellschaft bestehen und wohin diese nach dem Willen der Herrschenden treiben soll, der überzeugt nicht. Gegenwärtig liegt Die Linke in den meisten Umfragen bei sechs Prozent. Auf dem Parteitag wischte Bartsch das mit »volatil«, ändere sich »in Tagen und Wochen« und mit einem Ziel von mehr als zehn Prozent weg. Das »Augen zu« wird zum Markenzeichen.