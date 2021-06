Bombe tötet Familie in Afghanistan

Kabul. In Afghanistan sind bei einem Bombenanschlag fünf Zivilisten getötet und vier weitere verletzt worden. Im Bezirk Ahmadabad in der Provinz Paktia traf eine am Straßenrand plazierte Bombe ein ziviles Fahrzeug, wie die Provinzregierung mitteilte. Die Opfer, darunter zwei Kinder, gehörten demnach zur gleichen Familie, die auf dem Weg zu einer Trauerfeier gewesen seien. Verantwortlich gemacht wurden die militant islamistischen Taliban, die sich bis jW-Redaktionsschluss dazu nicht geäußert haben. (Xinhua/jW)