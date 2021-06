Israel: Außenminister reist in Emirate

Tel Aviv. Als erster Außenminister Israels will Jair Lapid in der kommenden Woche die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besuchen. Am Dienstag in einer Woche werde er zu einem zweitägigen Besuch in dem Golfstaat eintreffen, teilte Lapids Büro am Montag mit. Er werde dabei Gast seines Amtskollegen Abdullah bin Sajid sein. Außerdem werde er die israelische Botschaft in Abu Dhabi und ein Generalkonsulat in Dubai einweihen. (dpa/jW)