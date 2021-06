Nichts geht mehr

Oliver Rast Jetons und Chips bleiben liegen, und die Beschäftigten vor der Tür: Arbeitsniederlegung (Potsdam, 19.6.2021)

Sie gibt den Takt vor. »Kommt, durchhalten trotz Hitze«, feuert die eigens engagierte Personaltrainerin mittels Headset an. Zeitgleich knarzen Technobässe aus den Boxen. »Drei Liegestütze noch, zwei, weiter, und einer.« Fit sollen sie werden, die Beschäftigten der Spielbank Potsdam. Für den Arbeitskampf. Dafür trainierten sie am Sonnabend vormittag auf der Streikkundgebung vor dem Zockerparadies in der Landeshauptstadt Brandenburgs. Das Ziel: ein Tarifvertrag, der akzeptabel ist.

Zwei Tage lang, von Freitag morgen bis Sonntag früh, bestreikte Verdi die Tische für Roulette, Black Jack und Poker in der ersten Etage samt Spielautomaten im Parterre des klassizistischen Gebäudes. Nichts ging mehr, beinahe zumindest. Eilig herbeigerufene Beschäftigte aus der Cottbusser Filiale hielten den Betrieb an den Einarmigen Banditen notdürftig aufrecht. Streikbruch, in einem landeseigenen Unternehmen wohlgemerkt. Denn die beiden Kasinos in Potsdam und Cottbus werden von der Brandenburgischen Spielbanken GmbH & Co. KG (BSB) betrieben, deren Oberaufsicht beim Landesfinanzministerium liegt. Das SPD-geführte Ministerium ließ hierzu eine jW-Anfrage bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Auskunftsfreudiger zeigte sich hingegen die BSB. Durch den Einsatz von nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Cottbus sei das Streikrecht der Potsdamer Beschäftigten »nicht in Frage gestellt« worden, behauptete BSB-Pressesprecher Jörg Stinnez am Montag gegenüber jW. Und sowieso: Man sehe sich den Bedürfnissen der Gäste und dem öffentlichen Auftrag verpflichtet.

Der Konflikt um einen ersten Haustarifvertrag währt seit 2019. In fünf Verhandlungsrunden hatten sich die Kontrahenten nicht auf ein Vertragswerk einigen können. Der Unmut ist groß: Die Beschäftigten verdienen im Schnitt zwischen 1.800 und 2.100 Euro brutto im Monat, knapp über dem Mindestlohn. Sie arbeiten 39 Wochenstunden, das Gros an Wochenenden und Feiertagen, oftmals auch nachts. Der Gewerkschaft Verdi geht es um den Abschluss einer Entgelttabelle nebst Eingruppierungen. Und um Kernpunkte wie eine 37-Stunden-Woche, 32 Tage Urlaub und eine Jahressonderzahlung (13. Gehalt). »Die Kolleginnen und Kollegen lassen sich nicht mehr hinhalten«, betont Verdi-Verhandlungsführer, Marcus Borck, vor Beginn der Kundgebung im jW-Gespräch und drückt dabei einem Mitstreiter einen Stoß Gewerkschaftsfahnen in die Hände. Die Belegschaft stehe hinter den Forderungen der Tarifkommission, weiß Borck. »Keiner ist ausgeschert, alle nehmen am Streik teil.«

Das Potsdamer Kasino zählt – ohne Geschäftsführung – etwa 55 Beschäftigte. Mehr als 90 Prozent von ihnen seien gewerkschaftlich organisiert, sagt der Verhandlungsführer stolz und koordiniert derweil die rund 45 Kundgebungsteilnehmer. »Stellt euch bitte in Fünferreihen auf. Die Länge eurer Fahne ergibt zugleich den coronabedingten Abstand zwischen euch.« Alles wirkt geordnet.

Nach der vierten Übung ruft die Personaltrainerin zum Luftholen auf. 15 Minuten Pause. Alle steuern das mobile Kundgebungszelt an, sixpackweise werden Wasserflaschen geleert. Mit Sprudel, ohne Sprudel. Die ersten Streikenden verzehren parallel Eis am Stil. Christian Krob ist eine Art Lautsprecher der Belegschaft, sitzt von Anfang an als Croupier am Roulettetisch. Er sagt im Pausenplausch zu jW: »Von uns geht heute ein starkes Signal aus.« Standardsprüche seitens der Geschäftsführung nach dem Motto »Wir haben nichts zu verteilen« könne keiner mehr hören. Deshalb die Kampfbereitschaft.

Die in Cottbus zu fehlen scheint. Im Kasino in der Lausitz gebe es keine Belegschaftsvertretung, bemerkt der Potsdamer Betriebsratschef Reinhard Lemke gegenüber jW. »Es mangelt an Kontakten, am Infoaustausch.« Ein Umstand, den die Geschäftsführung ausnutzen konnte. Deshalb verschickten die Potsdamer einen offenen Brief an ihre Cottbusser Kollegen. Tenor: »Lassen wir uns nicht gegeneinander ausspielen! Niemand muss Streikbrecher sein!«

Das findet auch Corinna Gerlach. Sie arbeitet seit Jahren als Servicekraft im Automatenbereich in Potsdam. »Die vergangenen Monate haben uns ganz eng zusammengeschweißt«, sagt sie gegenüber jW, nachdem sie sich Schweißperlen an den Augenrändern abgetupft hat. Für Gerlach und die Mehrzahl ist es die erste Streikaktion überhaupt. »Wir sind im Tarifkonflikt voll motiviert.«

Weiter geht’s. Mit Kniebeugen und Situps, Bauch-Beine-Po-Programm also. Danach ist Schicht, der Leistungscheck bestanden. »Ob man Sport macht, merkt man erst so richtig bei brütender Hitze«, meint die Übungsleiterin. Alle finden es irgendwie witzig. Nur: Was nun? »Wir gehen absolut gestärkt aus dem Streik«, sagt Verdi-Verhandlungsführer Borck und blickt entschlossen. Das heißt? »Der Arbeitskampf wird fortgesetzt.« Schmerzliche Zugeständnisse habe Verdi längst gemacht, beim 13. Gehalt etwa, das schrittweise ausgezahlt werden könnte. Bewegt sich jetzt die Geschäftsführung nicht, »rufen wir sehr kurzfristig zu neuen Streiks auf«, versichert er.