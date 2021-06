Armenien: Moskau begrüßt Wahlergebnis

Moskau. Nach dem Sieg der Regierungspartei bei der vorgezogenen Parlamentswahl hofft Russland auf ein Ende der politischen Krise in der Südkaukasusrepublik Armenien. »Wir möchten, dass diese Wahl dazu beiträgt, dass die Schwierigkeiten, die das Land derzeit erlebt, bewältigt werden können«, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Die Partei von Regierungschef Nikol Paschinjan, Bürgervertrag, kam nach Angaben der Wahlleitung von Montag morgen auf 53,92 Prozent der Stimmen. Der frühere Präsident Robert Kotscharjan mit seinem Block Armenien erhielt bei der Wahl am Sonntag 21,04 Prozent. (dpa/jW)