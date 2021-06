EU verhängt neue Sanktionen gegen Belarus

Luxemburg. Mit weitreichenden Wirtschaftssanktionen will die EU den Druck auf die belarussische Regierung von Alexander Lukaschenko erhöhen. Bei einem Treffen der Außenminister verständigten sich die 27 Mitgliedstaaten am Montag in Luxemburg darauf, die Kali- und Düngemittelindustrie sowie Mineralölunternehmen und den Finanzdienstleistungssektor des Landes ins Visier zu nehmen. Bereits am Montag sollten gegen 78 Personen EU-Einreiseverbote verhängt und deren Vermögenswerte eingefroren werden. Betroffen sollen zudem acht »Entitäten« sein, also zum Beispiel staatliche Stellen oder Unternehmen. (dpa/jW)