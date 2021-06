Als der Terror kam

Jewgeni Chaldej Die sowjetische Hauptstadt am Tag des faschistischen Überfalls: Moskauer Bürger folgen der Rede des Außenministers Molotow, die über Lautsprecher übertragen wird

Im Morgengrauen des 22. Juni 1941 überfällt die faschistische Wehrmacht unter Bruch des deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrags die UdSSR. Der von den Nazis unter dem Decknamen »Fall Barbarossa« als Blitzkrieg geplante heimtückische Angriff wurde von Anbeginn mit gnadenloser Härte geführt: Es war ein Raub- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetmacht, der auf die Kolonialisierung großer Teile des riesigen Landes abzielte.

Am Mittag dieses Tages versammeln sich die Menschen in den Straßen Moskaus und anderer sowjetischer Städte, folgen gebannt einer Rede des Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten, Wjatscheslaw M. Molotow, die über Lautsprecher ertönt: »Heute morgen um vier Uhr, ohne Ansprüche gegen die Sowjetunion erhoben oder den Krieg erklärt zu haben, griffen deutsche Truppen unser Land an, verletzten an vielen Stellen unsere Grenzen und setzten die Städte Schitomir, Kiew, Sewastopol, Kaunas und viele andere der Bombardierung durch ihre Flugzeuge aus. Luftangriffe feindlicher Flieger wurden auch von Basen in Rumänien und Finnland aus geführt.« Die Rede schließt mit einem eindringlichen Appell an die Einheit des Sowjetvolkes und seinen Willen zur Gegenwehr: »Unsere Sache ist gerecht. Der Feind wird geschlagen. Der Sieg wird unser sein.« Der Fotograf Jewgeni Chaldej mischt sich in Moskau unter die Zuhörenden, den historischen Moment hält er unauffällig mit seiner Kamera fest.

Der barbarische Angriffskrieg der deutschen Faschisten kostete mindestens 27 Millionen Sowjetbürger das Leben. Das Land trug die Hauptlast bei der Befreiung Europas von der braunen Pest. Die Erinnerung an diesen historischen Sieg soll heute im Westen ausgelöscht werden, das zumindest legen regierungsoffizielle Versuche nahe, die Geschichte umzuschreiben. Auch der Deutsche Bundestag hielt es nicht für nötig, anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls eine Gedenkstunde abzuhalten. (jW)