Radikal in Wien

Kämpferin für die Rechte vor allem proletarischer Frauen Anfang des vorigen Jahrhunderts: Margarethe Hilferding, 1904

Wer sich mit der Theorie vom staatsmonopolistischen Kapitalismus beschäftigt, stößt unweigerlich auf den sozialistischen Ökonomen Rudolf Hilferding. Aber wer kennt seine Frau Margarethe, geborene Hönigsberg? Eine Gedenktafel in Wien umreißt knapp ihren Lebensweg: »Dr. Margarethe Hilferding geb. 1871, absolvierte als erste Frau ein Medizinstudium in Wien, war Ärztin und Bezirksrätin in Favoriten und als erste Frau Mitglied der Psychoanalytischen Vereinigung. Sie wurde 1942 im KZ ermordet.« Hinter dieser Skizze verbirgt sich ein steiniger Weg, den Hilferding zurücklegen musste, um als Ärztin und Individualpsychologin theoretisch wie praktisch wirken zu können. In ihr »als Frau, Jüdin, Sozialistin und radikal denkende Intellektuelle« (Eveline List) personifizierten sich die Kontroversen ihrer Zeit.

Nur über den Umweg einer Lehrerinnenausbildung unter der Bedingung der Ehelosigkeit war es ihr möglich, ein Medizinstudium gegen heftigen männlichen Widerstand zu absolvieren und 1903 als erste Frau das Doktorat der Medizin zu erhalten. So verwundert es auch nicht, dass ihr lebenslanges Engagement der vollen Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie der Gleichberechtigung der Frauen bei Bildung und Arbeit galt. Als Hilferding 1910 im Wiener Proletarierbezirk Favoriten eine Praxis eröffnete, war sie die einzige Ärztin im Bezirk und besonders bei der Arbeiterschaft beliebt. Eine Patientin erinnerte sich: »Nie ging man geknickt, immer gehoben von ihr.«

Hier wurde Mutterschaft wissenschaftlich sowie politisch zu einem ihrer Lebensthemen. Vor allem die gesellschaftlichen Bedingungen für Frauen und deren gesundheitlichen Belange beschäftigten sie. In Notlagen, die durch die katastrophalen ökonomischen Verhältnisse bedingt waren, führte sie Schwangerschaftsabbrüche durch. In der Arbeiterinnen-Zeitung schrieb sie dazu: »für die Frauen des Proletariats« wolle sie »nicht wahllose Kinderzeugung mit ihrem Elend für Mütter, Kind, Haushalt (…), sondern die gewollte Mutterschaft«, die Frau habe darüber zu entscheiden, wann und wie viele Kinder sie zur Welt bringen wolle. Für Hilferding war Schwangerschaftsabbruch ein soziales Problem, dessen rechtliche und finanzielle Umstände sie heftig kritisierte – besonders die Rolle der katholischen Kirche attackierte sie gemeinsam mit der Vereinigung sozialdemokratischer Ärzte. Auf ihre Forderung nach Verhütungsmitteln auf Rezept warten Frauen bis heute vergeblich, sie gehören nicht zum Leistungskatalog der Krankenkassen.

In einer Rezension zweier Schriften ihrer Freundin und Psychologin Sophie Lazarsfeld bezog Hilferding Stellung zu alten und neuen Eheformen. Diese müssten in ihrem jeweiligen soziologischen und historischen Kontext betrachtet werden, da »die Analyse der Grundlagen dieser Eheformen (…) Ausgangspunkt für die Theorie der künftigen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau« sei. Entschieden plädierte sie für »die Berufsarbeit der Frau als Mittel und Ziel ihrer Unabhängigkeit (…), da nur die materielle Selbständigkeit ihr Sicherheit und Freiheit dem Manne gegenüber wahrt«.

Ihre Ideen zur »Mutterliebe« legte Hilferding erstmals 1911 in der Psychoanalytischen Vereinigung dar. Hier vertrat sie die revolutionäre und radikale Ansicht, dass Mutterliebe nicht angeboren sei, sondern erst durch die körperliche Beschäftigung mit dem Kind ausgelöst werde und die persönliche Befindlichkeit sowie die Beziehungen vom sexuellen Erleben, von Lust-/Unlustgefühlen bestimmt seien. Ihr zufolge spiele die Sexualität in der Mutter-Kind-Beziehung eine zentrale Rolle – ein Komplex, mit dem sich bis heute die tiefenpsychologische Forschung befasst.

Nicht nur Ideen und Theorien zu Frauenfragen, Sexualität und Geburtenregelung entwickelte Hilferding, sondern sie suchte ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse politisch umzusetzen: als Bezirksrätin der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Favoriten, als Leiterin einer individualpsychologischen Erziehungsberatungsstelle sowie als Schulärztin – immer eingedenk der sozialen Hintergründe all dieser Fragen.