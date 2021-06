© byy_Lauraa/ZDF Graffiti gegen das System: »Tracks: Gegen Verdrängung«

Spider-Man 3

Für Peter Parker läuft es gerade nicht so gut. Seine Freundin verlässt ihn, und sein ehemaliger Freund Harry will sich an ihm rächen. Gleichzeitig steht er als Spider-Man vor einer großen Herausforderung. Während eine außerirdische Substanz von ihm Besitz ergriffen hat, die seine bösen Seiten zum Vorschein bringt, will er dennoch die Welt gegen den fiesen Sandman verteidigen. Auf jeden Fall Spaß, wenn auch ein etwas zäher – Spinnenfäden halt. USA 2007.

RTL 2, 20.15 Uhr

Auf den Spuren der Schmuggler

Ein Kaffee gefällig? In den Dörfern an der Grenze zu den Niederlanden und Belgien entwickelte sich in den Nachkriegsjahren der Schmuggel zu einer bedeutenden Einnahmequelle. Während der Aachener Kaffeefront schleppten Schwarzhändler in stundenlangen Fußmärschen Kaffeesäcke durch Wälder und Wiesen. Der größte Schmuggel geschah 1963 in einem Ort am Niederrhein – das Ereignis ging als Eltener Butternacht in die Geschichte ein. D 2021.

WDR, 20.15 Uhr

Echoes

Stimmen aus der Zwischenwelt

Nun etwas abgedrehter: Auf einer Party seiner Schwägerin Lisa lässt sich der Vorstädter Tom in Hypnose versetzen. Bei seinem Trip ins Unterbewusstsein wird er Zeuge eines Mordes an einem Mädchen. Als der Geist einer jungen Frau bei ihm auftaucht, begreift Tom, dass sie Hilfe braucht. Um hinter ihr Geheimnis zu kommen, lässt er sich erneut hypnotisieren. Fieser Film. USA 1999. Mit Kevin Bacon.

Tele 5, 20.15 Uhr

Tracks: Gegen Verdrängung

Künstler*innen im Widerstand, Folge 10 von 20

Zurück zur Politik, denn wie liest man im Internet: In der DDR gab es keine Bananen, im Kapitalismus gibt es keinen bezahlbaren Wohn- und Arbeitsraum; was ist nochmal schlimmer? Themen: Køpi – Besetzte-Häuser-Insights aus den letzten Bastionen des Widerstands / Der Rapper PTK über Verdrängung und das Verschwinden von Orten der Vielfalt und Kultur / Ikarus – Graffiti gegen das System / Close-Up: Das Londoner NiNE8-Collective. KünstlerInnen im Widerstand eben. D/F 2021.

Arte, 22.40 Uhr

Freitagnacht Jews

Schabbat mit Daniel Donskoy

Daniel Donskoy ist ein sehr begabter Schauspieler und Musiker. Und er ist Jude mit russisch-ukrainischen Eltern, lebt in London und Berlin. Immer freitags, am Ruhetag Schabbat, empfängt er einen jüdischen Gast, bekocht diesen und diskutiert mit ihm. Wir sind gespannt und wollen es uns mal ansehen. D 2021.

WDR, 23.30 Uhr