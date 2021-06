Erfolgreich angedockt

Ng Han Guan/AP/dpa

China hat die erste bemannte Mission zu seiner neuen Raumstation gestartet. Auf dem Bild zu sehen ist der Weltraumbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi, kurz bevor die Trägerrakete am Donnerstag morgen abhob und das Raumschiff Shenzhou-12 mit drei Taikonauten an Bord ins All brachte. Rund sieben Stunden später dockte das Raumschiff erfolgreich an der Station »Tiangong« (Himmlischer Palast) an. Die Raumfahrer sollen drei Monate lang in der Raumstation bleiben und deren Ausbau vorantreiben. Die Mission findet kurz vor den Feierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas am 1. Juli statt. In einer Zeremonie vor dem Start wurden die Taikonauten von den Anwesenden mit dem Lied »Ohne die Kommunistische Partei gibt es kein neues China« gefeiert. Es handelt sich um Chinas erste bemannte Raumfahrtmission seit fast fünf Jahren und zugleich die längste bemannte Mission des Landes überhaupt. (AFP/jW)