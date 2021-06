Ohne Wirkung

imago/allOver Der leichte Emissionsrückgang in der Industrie ist auf Produktionseinbußen zurückzuführen und wird wahrscheinlich nicht nachhaltig sein

Der Markt regelt es nicht. In den zurückliegenden Jahren hat der Handel mit Emissionszertifikaten nur wenig dazu beigetragen, den Ausstoß von Kohlendioxid in Deutschland zu verringern. Das ist das Ergebnis einer Studie, die am Donnerstag vom Umweltbundesamt (UBA) vorgestellt wurde. Es ist eine Ohrfeige für die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung.

Dirk Messner, Präsident des UBA, sieht das anders: »Wir haben 2020 erneut einen großen Schritt beim Klimaschutz geschafft«, sagte er am Donnerstag. Dass die Klimapolitik bereits wirke, zeige sich vor allem im Energiesektor, wo der Kohleausstieg sehr gut vorankomme. Allerdings mache sich im zurückliegenden Jahr »der Pandemieeffekt bemerkbar, und insbesondere im Bereich der Industrieanlagen dürfte der Emissionsrückgang nicht nachhaltig sein«.

Die Idee hinter dem Europäischen Emissionshandel: Für jede Tonne Kohlendioxid, die in die Atmosphäre gelangt, zahlen die Verursacher in gewisser Weise in Form von Zertifikaten Schadensersatz. Denn jede Tonne Kohlendioxid verursacht »externe Kosten«, die der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Im vergangenen Jahr ging das UBA schon von 195 Euro je Tonne Kohlendioxid aus – und die externen Kosten steigen mit der Zeit weiter an. Von Jahr zu Jahr sinkt die erlaubte Gesamtmenge an Zertifikaten, so dass sie teurer werden, und je höher der Preis, desto eher soll sich der Umstieg auf klimafreundliche Technologien lohnen.

Die Studie wertete das Jahr 2020 aus, das letzte Jahr in der dritten Handelsperiode des Europäischen Emissionshandels. Das UBA vermeldete einen Rückgang der CO2-Emissionen um zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Rückgang um 33 Prozent gegenüber 2013. Die 1.817 Anlagen, die in Deutschland über den Emissionshandel erfasst werden, stießen zusammen rund 320 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus.

Was auf dem ersten Blick spektakulär anmutet, relativiert sich bei der Frage, ob der Emissionshandel als »marktbasiertes« Instrument einen entscheidenden Anteil daran hatte. Der Energiesektor verursacht zwei Drittel der Emissionen; seit 2013 gingen sie um 42 Prozent zurück. Das lag aber vor allem daran, dass Kapazitäten in die »Sicherheitsbereitschaft« überführt oder Kraftwerksblöcke stillgelegt wurden. Es wurden auch größere Mengen Solar- und Windstrom in die Netze eingespeist, denen per Gesetz Vorrang eingeräumt wird.

Ein Effekt des CO2-Preises macht sich laut Studie erst ab 2019 bemerkbar: Ein relativ hoher CO2-Preis, kombiniert mit einem niedrigen Preis für Erdgas, habe 2019 und 2020 die Wirtschaftlichkeit der Erdgaskraftwerke gegenüber Kohlekraftwerken verbessert, so dass letztere zunehmend aus dem Markt gedrängt wurden.

Katastrophal sehen die Ergebnisse dagegen in der Industrie aus, die für rund ein Drittel sämtlicher Emissionen verantwortlich ist. In den Jahren 2013 bis 2018 ging der Ausstoß von Kohlendioxid nicht zurück; er schwankte zwischen 123 und 126 Millionen Tonnen. Erst im Jahr 2019 ging er leicht zurück, so dass er 2020 immer noch 92 Prozent des Wertes von 2013 ausmachte. Selbst dieser geringe Rückgang war nicht durch die Klimapolitik verursacht, sondern von den konjunkturellen Entwicklungen in der Coronapandemie und vom globalen Wirtschaftsabschwung ab 2019.

In allen untersuchten Industriebereichen gingen die Emissionen in den letzten beiden Jahren stark zurück, in der Stahlbranche sogar über elf Prozent. Doch: »Die Emissionsrückgänge korrespondieren in den genannten Branchen vor allem mit den rückläufigen Produktionsmengen gegenüber den Vorjahren«, heißt es von seiten des UBA. In der chemischen Industrie und der Zementklinkerherstellung war sogar eine Zunahme zu verzeichnen.

Während das UBA noch versucht, die Klimapolitik der Bundesregierung schönzureden, fordert Lorenz Gösta Beutin, klimapolitischer Sprecher der Linken im Bundestag, eine intelligente Klimaordnungspolitik. Nur mit ihr könne es gelingen, die Vorgaben aus dem Pariser Abkommen auf gerechte Weise einzuhalten.

»Klimapolitik über Preise rettet das dreckige Geschäft von Shell, VW und Lufthansa, aber nicht das Klima«, sagte Beutin auf jW-Anfrage. Der Handel mit CO2-Zertifakten verlagere zunehmend Klimaschutz in den globalen Süden – auf Kosten echter Entwicklung vor Ort. »CO2-Preis-Vorreiter wie Schweden zeigen zudem, dass die Klimaschutzpreisschlacht zu einer Verschärfung der neoliberalen Kluft zwischen Arm und Reich führt.« Wer dagegen gerechten und starken Klimaschutz wolle, der setze »auf Gesetze statt auf Preisschilder«.