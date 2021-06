Ein Mausklick zum Ruin

Hintergrund: »Natürlicher Spieltrieb«

Den Abschluss des Glücksspielstaatsvertrags 2021 begründen die Länder mit hehren Zielen. Es gelte »das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen«. Auch den Jugend- und Spielerschutz schreiben sich die Länderchefs auf die Fahnen. So soll ein Zurückdrängen »illegaler Onlineangebote« erreicht und garantiert werden, dass »Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt«, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften geschützt und die mit »Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt« wird. Auch Wettbewerbsmanipulationen wollen die Bundesländer »beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten« vorbeugen. Erreicht werden soll all dies »durch ein begrenztes (…) Glücksspielangebot«, um den »natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken«.

Das Bild des »natürlichen Spieltriebs« argumentativ mit dem Zocken beim (Online-)Glücksspiel in einem Gesetzestext kurzzuschließen hat mindestens etwas Abenteuerliches. Das findet auch der Fachbeirat Glücksspielsucht, eine unabhängige Einrichtung zur Beratung der Länder, die den Ministerpräsidenten in einem Brief im Februar 2020 nahelegte, die Wendung »natürlicher Spieltrieb« durch die Formulierung »Nachfrage nach Glücksspiel« zu ersetzen. Und unter Rückgriff auf die englische Sprache erklärte der Beirat auch den Unterschied zwischen Spiel (Play) und Glücksspiel (Gamble). Während dem »freien Spiel« in der Entwicklung von Kindern eine wichtige Rolle beigemessen werden könne, könne das für das Glücksspiel offenkundig ausgeschlossen werden, heißt es in dem Brief.

Wäre dem nicht so, das Vertragsziel Jugendschutz wäre überflüssig. Und auch im Erwachsenenalter nehmen Glücksspiele nur eine untergeordnete Rolle ein. Laut dem letzten Survey der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland aus dem Jahr 2017 hatten lediglich 37 Prozent der Bevölkerung in den vorangegangenen zwölf Monaten an Glücksspielen teilgenommen. (bks)