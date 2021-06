Bundeswehr zieht Zug wegen Fehlverhaltens ab

Berlin. Die Bundeswehr zieht nach schwerem Fehlverhalten von deutschen Soldaten der NATO-Mission in Litauen am Donnerstag einen ganzen Panzergrenadierzug ab. Bei den Hauptbeschuldigten werde zudem eine fristlose Entlassung nach dem Soldatengesetz geprüft, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Es gebe auch Verdachtsmomente zu weiteren Unregelmäßigkeiten, darunter ein Fehlbestand an Munition in dreistelliger Höhe. Ermittlungen hätten bereits einen Anfangsverdacht auf Straftaten wie sexuelle Nötigung, Beleidigung, womöglich mit rassistischem Hintergrund, und »extremistische« Verhaltensweisen ergeben. (dpa/jW)