Ohne Bremswirkung

imago/Peter Homann Sind kaum zu stoppen, der Preis für die eigene Unterkunft ist oft schwer bezahlbar (Berlin, 2.6.2017)

Sie geben die Durchschnittsmieten einer Kommune an: Mietspiegel. Größe, Lage, Ausstattung und Alter der Wohnung fließen in die Statistik ein. Indes: In 34 der 200 größten Städte hierzulande gibt es kein Mietenvergleichssystem, ermittelte die Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (GIF) in ihrem am vergangenen Freitag vorgestellten Mietspiegelreport.

Das soll sich ändern. Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen künftig einen Mietspiegel erstellen. Das Bundeskabinett habe sich auf eine Gesetzesvorlage verständigt, sagte jüngst Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, gegenüber dem Handelsblatt. »Mit dieser Mietspiegelpflicht verhindern wir überzogene Mieterhöhungen und schaffen Rechtssicherheit für Mieter und Vermieter«, meinte der Sozialdemokrat. Seinem Ressortkollegen Jan-Marco Luczak von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sind ferner Unabhängigkeit und Sachkunde der Mietspiegelersteller wichtig. Politische Ideologie würde zu einem »bloßen Zerrspiegel« führen, sagte er am Mittwoch auf jW-Anfrage.

An Details des Mietspiegelreformgesetzes (MsRG) wird nach jW-Informationen aus Abgeordnetenkreisen weiter gefeilt. Zuvor machten mehrere Gesetzentwürfe die Runde zwischen den federführenden Bundesministerien der Justiz und des Innern. Nach bisherigem Plan soll das MsRG in der letzten Sitzungswoche des Bundestags beschlossen werden. Kurz vor Ultimo, Freitag, 25. Juni, morgens ab ein Uhr. Danach ist Sommerpause.

Unabhängig davon ist die Kontroverse eine grundsätzliche. Die Aussagekraft von Mietspiegeln hatten zuvorderst Vermieter häufig angezweifelt. Die Datenbasis sei zu dünn, die Ergebnisse hätten nicht die Mietsituation auf dem Wohnungsmarkt repräsentativ wiedergegeben. Jetzt will das Kabinett mittels einer Auskunftspflicht die Rücklaufquote erhöhen und »selektives Antwortverhalten« vermeiden. Stichprobenartig bleibt die Erhebung, nur nicht freiwillig. Bei Verweigerung drohen Bußgeldbescheide. Und: Statt der Gemeinden soll die »Aufgabe der Mietspiegelerstellung künftig von den nach Landesrecht zuständigen Behörden übernommen werden«, steht im letzten bekannten MsRG-Entwurf vom 24. Februar.

Was besagt der Mietspiegel genau? Mieten können bei bestehenden Mietverträgen um 20 Prozent oder in Wohnraummangelgebieten um 15 Prozent in drei Jahren steigen, erläuterte Christian Kühn, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, am Mittwoch gegenüber jW. »Zusätzlich dürfen bei neuen Mietverträgen«, so Kühn weiter, »die Mieten in Wohnraummangelgebieten nicht mehr als zehn Prozent über ortsüblichen Vergleichsmieten liegen.«

Knackpunkte sind der Bindungs- und der Betrachtungszeitraum des Mietspiegels. Die sollten ursprünglich verlängert werden. Davon ist nun nicht mehr die Rede. Die kommunalen Mietspiegel sind, wie zuvor, alle zwei Jahre an die »Marktentwicklung« anzupassen und nach spätestens vier Jahren zu erneuern. Der Betrachtungszeitraum, der nach dem Wohngipfel 2018 bereits von vier auf sechs Jahre verlängert wurde, bleibt gleichfalls unverändert. So oder so: Das Lagebild bleibt schief, monierte Joachim Oellerich, Chefredakteur vom Mieterecho, der Zeitschrift der Berliner Mietergemeinschaft, am Dienstag gegenüber jW. Warum? Mit einem nur um zwei Jahre verlängerten Betrachtungszeitraum werden weiterhin »nicht sämtliche Bestandsmieten in den Mietspiegel aufgenommen«.

Gegen verlängerte Fristen liefen vor allem die Verbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, GdW und IVD, Sturm. Wenn der Mietspiegel immer stärker zum Regulierungsmittel von Miethöhen – und damit ein »politisches Steuerungsinstrument« – werde, stehe der »Rechtsfrieden zwischen Vermietern und Mietern auf dem Spiel«, behauptete GdW-Justiziar Carsten Herlitz am Dienstag auf jW-Anfrage. Und Christian Osthus, stellvertretender IVD-Bundesgeschäftsführer, betonte gegenüber dieser Zeitung, dass Mietspiegel nicht dafür bestimmt seien, »Wohnungspolitik zu betreiben«. Das sieht Katharina Willkomm, Sprecherin für Verbraucherschutz der Freien Demokraten im Bundestag, ähnlich. Es sei ein »falscher Lösungsansatz«, wenn mittels des Reformvorhabens »baupolitische Versäumnisse« kaschiert würden.

Die Befürchtungen aus der Branche und ihrer Lobbyisten scheinen unberechtigt. Denn: »Die Mietspiegelreform wird kaum eine Bremswirkung auf steigende Bestandsmieten entfalten können«, prognostiziert der Grünen-Politiker Kühn. Von einer »völlig vermurksten Reform«, spricht Caren Lay gegenüber jW. »Den großen Wohnungskonzernen bleibt es weiter möglich«, sagte die mietenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke am Mittwoch, »den Mietspiegel durch Vergleichsmieten zu unterlaufen.« Damit behielten Vermieter faktisch ein Vetorecht. Und für die im Aufbau befindliche Mietergewerkschaft in der Metropole Berlin bleibt der Mietspiegel schlicht eines: ein »Mieterhöhungsspiegel«.