»Seehofer blockiert die Aufnahme«

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Demonstration für »sichere Häfen« in Jena (23.5.2020)

Anlässlich der am Mittwoch begonnenen Innenministerkonferenz, IMK, im baden-württembergischen Rust hat die »Seebrücke Freiburg« einen offenen Brief formuliert. Was fordern Sie von den Landesinnenministern sowie dem Bundesinnenminister?

Die europäischen Außengrenzen sind zur Zeit rechtsfreie Räume. Seenotrettung wird blockiert, Küstenwachen ignorieren Notrufe. Wir fordern, dass diese Blockade beendet wird. Die EU muss endlich Verantwortung übernehmen und ein eigenes staatliches Seenotrettungsprogramm etablieren, anstatt die Menschen weiterhin wissentlich im Mittelmeer ertrinken zu lassen.

In Deutschland gibt es bereits mehr als 250 sogenannte sichere Häfen, also Städte, die sich solidarisch mit geflüchteten Menschen zeigen und sie bei sich aufnehmen wollen. Thüringen, Berlin und Bremen wollen eigene Landesaufnahmeprogramme etablieren. Doch genau diese werden momentan vom Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer blockiert. Wir fordern, den Weg für sichere Häfen freizumachen und Menschen aus europäischen Geflüchtetencamps zu evakuieren. Weiterhin fordern wir einen sofortigen Abschiebestopp und die Förderung von Bildung und Integration. Schließlich profitiert unsere Gesellschaft enorm von Menschen, die nach Deutschland kommen. Es braucht bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für geflüchtete Menschen, anstatt sie permanent mit möglicher Abschiebung zu bedrohen.

»Grenzüberschreitende Zusammenarbeit« ist das Thema der IMK. In Ihrem Brief heißt es, Sie unterstützten dieses Vorhaben. Wie ist das zu verstehen?

Dass Menschen Grenzen überschreiten, gehört in unserer globalen Welt zum Alltag. Wir fordern, dem nicht mit Milliarden Euro für Frontex, Abschottung und Stacheldraht zu begegnen. Für uns ist klar, dass grenzüberschreitendes Arbeiten mit grenzüberschreitender Menschlichkeit einhergehen muss. Wir brauchen offene Grenzen.

Sie wollen die Minister an ihre Verpflichtung erinnern, die Menschenwürde zu wahren. Wiederholte Asylrechtsverschärfungen und Sammelabschiebungen nach Afghanistan stehen in diesem Staat mit dem Grundgesetzartikel 1 offenbar nicht im Widerspruch. Müsste Ihre Kritik also nicht grundsätzlicher formuliert werden, anstatt nur an die Moral der Minister zu appellieren?

Da muss ich widersprechen: Asylrechtsverschärfungen und Abschiebungen stehen im Widerspruch zum Grundgesetzartikel 1. Um die zuständigen Minister an ihre Verpflichtung gegenüber der Verfassung zu erinnern, tragen wir unseren Protest zu ihnen. Entscheidungen über Menschenrechte dürfen nicht in abgeschotteten Räumen auf Konferenzen getroffen werden. Menschenrechte sind unverhandelbar.

In Ihrem Brief weisen Sie auf die Gefährdungslage in Afghanistan hin und verbinden das mit dem Abzug der westlichen Armeen aus dem Land, durch den die Menschen »schutzlos« würden. Fordern Sie, dass die Bundeswehr dort dauerhaft stationiert bleibt?

Unsere Forderung zielt vor allem darauf, die afghanischen Menschen, die die Bundeswehr unterstützt haben, beispielsweise mit Dolmetschertätigkeiten, schnell zu evakuieren. In der Vergangenheit haben die Taliban oft deutlich gemacht, dass sie genau diese Menschen als Kollaborateure des Westens begreifen und sie deshalb besonders gefährdet sind. Wir fordern die deutsche Regierung auf, die Verantwortung für ihre Mitarbeitenden zu übernehmen, auch wenn diese keinen deutschen Pass haben.

Diese aktuelle Situation verdeutlicht einmal mehr, dass Abschiebungen nach Afghanistan sofort gestoppt werden müssen.

Wie sieht Ihr Protest in diesen Tagen aus?

An diesem Freitag wird es eine große Demonstration vor dem Tagungsort der Innenminister in Rust geben. Wir werden ihnen zeigen, dass Entscheidungen, die Menschenrechte einschränken, nicht akzeptiert werden.

Wer sind Ihre Bündnispartner?

Wir sind ein breit aufgestelltes Bündnis aus solidarischen und promigrantischen Organisationen. Hierzu zählen neben der »Seebrücke« unter anderem die Gruppen »Syria not safe«, »Jugendliche ohne Grenzen«, »Adopt a Revolution« und die »Omas gegen rechts«.