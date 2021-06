ARTE France Familie Charpin-Vasseur hinter bourgeoiser Fassade: »Die Blume des Bösen«

Die Blume des Bösen

Als der Apothekersohn François Vasseur nach drei Jahren Studium in den Staaten in seine französische Heimat zurückkehrt, hegt er noch immer ungute Gefühle für seine Stiefschwester Michèle. Zudem werden politisch-schmutzige Geheimnisse der ganzen Sippe Charpin-Vasseur enthüllt. Und nahe liegt da natürlich der Gedanke an den Skandal um den Promipolitologen Olivier Duhamel, der Frankreich derzeit beschäftigt. Schauen wir mal, wie viele aktuelle Bezüge die Sache hergibt. F 2003. Regie: Claude Chabrol, mit Nathalie Baye.

Arte, 20.15 Uhr

Jetzt red i

Streit um Spritpreise und Energiekosten – Was ist uns der Klimaschutz wert?

Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Also runter mit den CO2-Emissionen und rauf mit den Kosten für Benzin, Gas und Heizöl. Manche ärgern sich, dass die Autofahrer zur Kasse gebeten werden, auch die Industrie sieht alles klar skeptisch. Wie können wir das Klima schützen und unseren Wohlstand erhalten? Wenn wir die Welt nicht retten, werden die Reichen sich auf schwer bewachte Inseln zurückziehen. Deswegen schon gibt es keine Alternative zum radikalen Klimaschutz.

BR, 20.15 Uhr

Gefährliche Sportwetten

Von Geld, Sucht und Politik

2019 setzte die Sportwettenbranche allein hierzulande rund neun Milliarden Euro um. Durch den Coronashutdown ist das Geschäft in den Wettbüros zwar eingebrochen, aber der Boom geht im Netz weiter. Ab 1. Juli 2021 werden Onlinecasinos legalisiert und Sportwetten anders reguliert. Damit kann jeder zocken. Einzige Bedingung: eine Internetverbindung. Die ständige Verfügbarkeit über das Handy steigert die Suchtgefahr, sagen Experten. D 2021.

BR, 22 Uhr

8 MM – Acht Millimeter

Millionärin Mrs. Christian erscheint mit ihrem Anwalt Daniel Longdale beim Privatdetektiv Tom Welles. Die beiden zeigen ihm ein Video, in dem eine junge Frau zu Tode gequält wird. Welles soll herausfinden, ob das schockierende Video wirklich echt ist. Mit Nicolas Cage, James Gandolfini und Joaquin Phoenix hochkarätig besetzt, sonst eher Durchschnitt. D/USA 1999.

Kabel eins, 22.30 Uhr

Die Pleite der Greensill-Bank

Zinsen, Zocker und Milliardenschäden

Nach Millionenverlusten durch die Greensill-Pleite werfen viele Anleger der Bankenaufsicht Versäumnisse vor. Die Bafin wehrt sich und weist das zurück. Wer ist schuld am Bankenskandal? Scholz nicht, nein, nein, nein, das darf nicht sein, auf gar keinen Fall! D 2021.

ZDF, 22.45 Uhr