Die abgekürzte Revolution

imago images/MediaPunch/Montage jW Antiheiliger des Gangsta Rap: Tupac Shakur (1971–1996)

Als Afeni Shakur am 16. ­Juni 1971 ihren Sohn Tupac in New York auf die Welt brachte, war sie erst einen Monat vorher aus dem Gefängnis entlassen worden, wo sie wegen ihrer Aktivitäten für die revolutionäre Black Panther Party eingesessen hatte. Als ihr Sohn Tupac Shakur 24 Jahre später, im Oktober 1995, das Hochsicherheitsgefängnis Clinton in Dannemora, New York verließ, in dem der erfolgreiche Rapper und Schauspieler elf Monate wegen eines sexuellen Übergriffs verbracht hatte, stieg er in eine weiße Stretchlimo, dann in einen Privatjet, um ins Can-Am Studio in Kalifornien zu gelangen. Dort nahm er in nur zwei Wochen sein viertes Album »All Eyez on Me« (1996) auf, das allein in den USA seitdem elfmillionenmal verkauft wurde. Kulturindustrie statt Revolution? Nicht ganz.

Widersprüchliche Rebellion

Tupac schuftete damals im Can-Am-Studio, als rappte er um sein Leben. Sechs Songs am ersten Tag, alle Produzenten des Labels wurden aufgefordert, jeden ihrer Beats verfügbar zu machen – auch wenn schon andere Künstler damit arbeiteten. Tupac erklärte diese Fließbandproduktion als eine Art Selbsttherapie nach seiner Zeit im Gefängnis. Wahr dürfte aber auch sein: Er wollte schnell den Vertrag erfüllen, den er mit Marion »­Suge« Knight, dem Labelboss von Death Row, vom Gefängnis aus geschlossen hatte. Knight, ein Exbodyguard und Mitglied der berüchtigten »Bloods«-Gang, hatte 250.000 Dollar für Tupacs Kaution aufgebracht (ihre Gesamthöhe betrug 1,4 Millionen), wofür ihm der Rapper in einem handgeschriebenen Vertrag gegen weitere 3,5 Millionen Dollar drei Alben zugesichert hatte. Shakur fühlte sich zudem im Knast nicht mehr sicher: Gerüchteweise hatte jemand aus der New Yorker Unterwelt ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.

Tupac, der am 7. September 1996 nach Besuch eines Boxkampfes seines Freundes Mike Tyson in Las Vegas erschossen wurde, ist heute eine Art Antiheiliger des Gangsta Rap. Superstar Kendrick Lamar etwa lässt ihn auf seinem Album »To Pimp a Butterfly« (2015) mittels alter Interviewaufnahmen als Propheten auftreten, Wandgemälde in zahlreichen US-Städten feiern ihn. Auch dank Tupac ist Rap in der kapitalistischen Welt Mainstream. In Deutschlands Musikin­dustrie macht die Musik 18,6 Prozent des Jahresumsatzes aus, Rapper wie Haftbefehl haben Tupacs Blaupause auf Deutschland übertragen. Die universelle Beliebtheit des Genres könnte man gemäß Ansätzen des marxistischen Kulturwissenschaftlers Fredric ­Jameson auch mit dem darin versteckten »politischen Unbewussten« erklären: In einer extrem kapitalistischen Gesellschaft ist der Gangster eine Art Robin Hood, der alle Versprechungen des Systems genießt, ohne sich unterzuordnen. Diese widersprüchliche Rebellion gegen den Kapitalismus lässt sich an niemandem besser verdeutlichen als an Tupac.

»Thug Life«

Tupac hatte die politische Gesinnung seiner Mutter verinnerlicht, seine Kindheit in New York stand im Zeichen des marxistisch-leninistischen Programms der Panthers. Afeni nahm ihren Sohn mit auf Veranstaltungen, seine Taufpatin war die noch heute im kubanischen Exil lebende Assata Shakur, sein Stiefvater Mutulu Shakur wurde 1981 als Mitglied der Black Liberation Army verhaftet. Aber die anderen männlichen Bezugspersonen waren vor allem Gangster, etwa Kenneth »Legs« Saunders, der Freund seiner Mutter, den Tupac selbst als seinen Vater bezeichnete.

Diese Mischung aus Verbrecher und Revolutionär prägte Tupacs Weltsicht. Um die rassistische US-Gesellschaft zu überwinden, brauchte das schwarze Amerika seiner Ansicht nach die »Underground economy« der Gangster, Dealer und Hustler. Nur sei deren Ehrenkodex verlorengegangen; Tupac wollte ihn mit seiner Bewegung unter dem Akronym »THUG LIFE« wiederbeleben: »The Hate U Give Little Infants Fucks Everyone«, übersetzt »Der Hass, dem man (schwarze) Babys aussetzt, fickt alle«. Der »Thug«, ­also der gewalttätige Grobian, war für Tupac eine positive Figur. Diese Abkürzung ließ er sich auf seinen durchtrainierten Bauch tätowieren. Damit brachte er nicht nur die US-Rechte, sondern auch schwarze Bürgerrechtler gegen sich auf.

Zweifelhafte Ehre

Dabei hätte er fast einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Für seine Mutter waren die Jahre nach dem Zerfall der Panthers von Armut und Wohnungslosigkeit geprägt. 1984 hatte es sie mit ihrem Sohn und ihrer Tochter nach Baltimore verschlagen, wo sie immer mehr ihrer Cracksucht verfiel. Ein Lichtblick in dieser von Armut geprägten Zeit: Tupac wurde in die Baltimore School of Arts aufgenommen, eine Highschool mit künstlerischem Schwerpunkt. Der sensible Junge mit Liebe für Poesie und Rap blühte auf, verliebte sich in die Schauspielerei. Die Bewerbungen fürs College standen schon an, da verlor die Mutter ihre Wohnung und schickte ihre Kinder zu einer alkoholkranken Verwandten in ein Ghetto in Oakland, Kalifornien. Tupac gab seine künstlerischen Ambitionen jedoch nicht auf, rappte, wo er konnte. Die Promoterin Leila Steinberg vermittelte ihn an die erfolgreiche Crew Digital Underground, für die er als Tänzer und Roadie arbeitete und manchmal ans Mikro durfte, wodurch er schließlich an einen Solovertrag bei Interscope gelangte. Sein erstes Album »2Pacalypse Now« (1991) wurde ein Erfolg, vor allem der Song »Brenda’s Got a Baby«, der mit viel Einfühlungsvermögen das Schicksal einer ungewollt schwangeren schwarzen Teenagerin schilderte.

Bis hierhin hatte Tupac nie Pro­bleme mit dem Gesetz. Aber mit den Charterfolgen und ersten Erfolgen als Schauspieler kam auch der Ärger. Als er am 17. Oktober 1991 in ­Oakland bei Rot über eine Ampel ging, wurde er von zwei Polizisten rassistisch beleidigt, niedergeschlagen und verhaftet. 1993 in Atlanta kam Tupac einem Afroamerikaner zu Hilfe, der von zwei weißen Männern belästigt wurde, in der daraus resultierenden Schießerei schoss Tupac einem der Männer, einem Polizisten in Zivil, in den Hintern. Er suchte immer häufiger die Nähe zu Gangstern, etwa zur New Yorker Unterweltgröße Jacques »­Haitian Jack« Agnant. Eine gemeinsame Orgie in einer Hotelsuite führte zu der Anklage, die ihn schließlich ins Gefängnis brachte. Noch bevor er die Haftstrafe antrat, erreichte seine Verwandlung zum Gangster die nächste Stufe: Als er seinen Rapperkollegen The Notorious B.I.G. im New Yorker Quad Studio besuchte, wurde er in der Lobby überfallen und angeschossen. Der zunehmend paranoide und aggressive Tupac vermutete dahinter B.I.G. und trat – vor allem mit dem Disstrack »Hit ’Em Up« (1996) – die Fehde zwischen West- und Ostküste los, in deren Wirren letztlich sowohl er als auch The Notorious B.I.G. erschossen wurden. Zurück blieb die Marke Tupac, unter der noch sechs posthume Ramsch­alben erschienen – und die zweifelhafte Ehre, als Ikone der geldgeilen, zunehmend entpolitisierten Musikrichtung Gangsta-Rap zu gelten.