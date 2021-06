Stefan Puchner/dpa Seit Montag kann in Apotheken das digitale Impfzertifikat als Nachweis einer Impfung gegen das Coronavirus ausgestellt werden

Laut Gesundheitsminister Jens Spahn ist der Andrang riesig: Mehr als fünf Millionen digitale Coronaimpfzertifikate seien bis Dienstag erteilt worden, so der CDU-Politiker gleichentags auf dem EU-Gesundheitsministertreffen in Luxemburg. Doch mit der als Erfolg präsentierten Meldung blendet Spahn jegliche offene Fragen zum sogenannten digitalen Impfpass aus. So schrieb beispielsweise der Chaos Computer Club (CCC) Ende Mai, »dass digitale Impfnachweise keine Lösung für das vermeintliche Problem der leichten Fälschbarkeit analoger Impfnachweise sind.« Zudem ermögliche die Verifikation von Impfnachweisen über eine Webseite, wie es bei den Impfpässen aus Thüringen oder Altötting möglich ist, Tracking und verhindere Sicherheit, so die Autoren weiter. »Die webbasierte Verifikation von QR-Codes kann leicht umgangen werden. In Thüringen konnten Unbefugte außerdem herausfinden, ob eine bestimmte Person geimpft wurde.«

Seit Montag können sich Bürgerinnen und Bürger in der BRD in Apotheken das digitale Impfzertifikat als Nachweis einer Impfung gegen das Coronavirus ausstellen lassen. Bald sollen auch Arztpraxen den digitalen Impfnachweis ausgeben können, wie Spahn in Luxemburg sagte. Eine elektronische Plattform der EU für die Überprüfung von Impfzertifikaten soll am 1. Juli an den Start gehen. Der EU-Impfpass soll auch Angaben über Tests oder überstandene Coronainfektionen enthalten. All dies wird in einem QR-Code gespeichert, der von allen 27 EU-Staaten und ihren Partnerländern Island, Norwegen und Liechtenstein gelesen und anerkannt werden soll.

In mehreren Bundesländern wurde am Dienstag außerdem die Maskenpflicht gelockert. In Mecklenburg-Vorpommern soll die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien in der kommenden Woche weitestgehend abgeschafft werden, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Schwerin an. In Hamburg und Berlin muss die Maske nur noch an Orten getragen werden, wo es besonders eng ist. In Rheinland-Pfalz wird ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Unterricht aufgehoben.

Die Intensivmediziner stehen einer Lockerung der Maskenpflicht im Freien positiv gegenüber. Generell spreche nichts dagegen, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagausgaben). In Innenräumen rät Marx aber weiter zum Tragen von Masken: »Es gilt, wachsam zu bleiben und das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Deshalb sollten wir meiner Meinung nach in Innenräumen weiterhin Maske tragen, um kein Risiko einzugehen.« (AFP/dpa/jW)